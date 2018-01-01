У Луцьку цьогоріч буде понад 3000 першачків

У Луцьку цього року у перший клас підуть 3100 дітей.Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник управління освітиповідомила, що для того, аби Нова українська школа стартувала у нормальному режимі потрібне лише обладнання, а й підготовка вчителів.Тож влітку всі вчителі пройшли відповідні курси та отримали сертифікати.«Ми отримали точні дані і цьогоріч до першого класу підуть більше, ніж 3100 дітей. А це – 112 перших класів», - зауважила посадовиця.