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У Луцьку цьогоріч буде понад 3000 першачків

У Луцьку цьогоріч буде понад 3000 першачків
У Луцьку цього року у перший клас підуть 3100 дітей.

Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що для того, аби Нова українська школа стартувала у нормальному режимі потрібне лише обладнання, а й підготовка вчителів.

Тож влітку всі вчителі пройшли відповідні курси та отримали сертифікати.

«Ми отримали точні дані і цьогоріч до першого класу підуть більше, ніж 3100 дітей. А це – 112 перших класів», - зауважила посадовиця.

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Теги: школа, освіта, діти, 1 клас
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