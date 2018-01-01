У Луцьку цьогоріч буде понад 3000 першачків
Сьогодні, 08:47
У Луцьку цього року у перший клас підуть 3100 дітей.
Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що для того, аби Нова українська школа стартувала у нормальному режимі потрібне лише обладнання, а й підготовка вчителів.
Тож влітку всі вчителі пройшли відповідні курси та отримали сертифікати.
«Ми отримали точні дані і цьогоріч до першого класу підуть більше, ніж 3100 дітей. А це – 112 перших класів», - зауважила посадовиця.
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Про це йшлося у вівторок, 28 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що для того, аби Нова українська школа стартувала у нормальному режимі потрібне лише обладнання, а й підготовка вчителів.
Тож влітку всі вчителі пройшли відповідні курси та отримали сертифікати.
«Ми отримали точні дані і цьогоріч до першого класу підуть більше, ніж 3100 дітей. А це – 112 перших класів», - зауважила посадовиця.
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