Де на Волині не можна купатись: перелік водойм
Сьогодні, 10:08
У воді на 4 волинських пляжах зафіксоване понаднормативне мікробне забруднення.
Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 16-22 серпня серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія;
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище;
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок;
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води 16-22 серпня серпня, - йдеться на сайті МОЗ України.
Зокрема, у Волинській області до переліку не рекомендованих для відпочинку пляжів увійшли такі рекреаційні зони:
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія;
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище;
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок;
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян попереджають про грози
Сьогодні, 10:48
Де на Волині не можна купатись: перелік водойм
Сьогодні, 10:08
У Луцьку не прибирають кабель, який провис над дорогою
Сьогодні, 09:21