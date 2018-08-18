Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе

У луцькому кафе «Фора», що на вулиці Дубнівській, потруїлися люди. Діагноз шести постраждалих – сальмонельоз.Подробиці інциденту повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.Нагадаємо,Зазначають, що присутні кишкову інфекцію серед осіб, які були присутні на жалобному обіді.З підозрою на сальмонельоз у стані середньої важкості до Волинськоїобласної інфекційної лікарні та Рожищенської центральної районної лікарні госпіталізували 6 осіб, один хворий перебуває на амбулаторному лікуванні.На поминальному обіді 18.08.2018 перебувало 40 осіб. Страви готувалися у закладі, окрім печива та цукерок промислового виробництва.Спеціалісти Луцького міського управління Головного управлінняДержпродспоживслужби у Волинській області провели перевірку таздійснили відбір зразків продукції та змивів для проведення лабораторних досліджень (результати в роботі).Отож, список проблем, які виявили у кафе «Фора»:- відсутнє маркування кухонного посуду, розроблювальних столів,частково розроблювального та прибирального інвентарю;- відсутні договори на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації;- відсутня спеціально виділена промаркована ємкість для замочуванняяєць;- відсутні позначки літражу на мийних ваннах;не представлені особові медичні книжки ФОП Рудь А.В. таадміністратора;- потужність оператора ринку не зареєстрована в Державному реєстріпотужностей;- вхідний контроль сировини та харчової продукції ведеться з порушенням вимог;- на сировину та харчову продукцію не представлені товаротранспортні накладні;- відмічено сумісне зберігання молочної, рибної, м’ясної продукції,напівфабрикатів та сировини;- не ведеться контроль за температурним режимом холодильногообладнання;- відсутні лабораторні дослідження води, яка використовується длявиробництва;- харчові відходи розміщуються у відкритих ємкостях;- відсутня відмітка в особовій медичній книжці щодо проходженнясанітарно-гігієнічного навчання персоналу.Також здійснили певні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху:- надали припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненнюпорушень санітарного законодавства від 23.08.2018 № 24;- надали припис щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про основні принци та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 23.08.2018 № 25;- склали протокол про порушення Закону України «Про державнийконтроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми № 002 від 23.08.2018 року ФОП Рудь А.В.;- прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів від 23.08.2018 № 002 на 10 робочих днів;- поінформували Луцьку міську раду;- повідомили Луцький відділ поліції ГУ НП у Волинській області.На об’єкті виникнення спалаху провели санітарно-освітню роботу щодо недопущення виникнення захворювань на гострі кишкові інфекції.Протиепідемічні заходи тривають.«Ситуація перебуває на контролі Головного управлінняДержпродспоживслужби у Волинській області», – зазначили у повідомленні.