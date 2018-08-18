Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Сьогодні, 17:37
У луцькому кафе «Фора», що на вулиці Дубнівській, потруїлися люди. Діагноз шести постраждалих – сальмонельоз.
Подробиці інциденту повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Нагадаємо, прикрий випадок стався 18 серпня.
Зазначають, що присутні кишкову інфекцію серед осіб, які були присутні на жалобному обіді.
З підозрою на сальмонельоз у стані середньої важкості до Волинської
обласної інфекційної лікарні та Рожищенської центральної районної лікарні госпіталізували 6 осіб, один хворий перебуває на амбулаторному лікуванні.
На поминальному обіді 18.08.2018 перебувало 40 осіб. Страви готувалися у закладі, окрім печива та цукерок промислового виробництва.
Спеціалісти Луцького міського управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області провели перевірку та
здійснили відбір зразків продукції та змивів для проведення лабораторних досліджень (результати в роботі).
Отож, список проблем, які виявили у кафе «Фора»:
- відсутнє маркування кухонного посуду, розроблювальних столів,
частково розроблювального та прибирального інвентарю;
- відсутні договори на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації;
- відсутня спеціально виділена промаркована ємкість для замочування
яєць;
- відсутні позначки літражу на мийних ваннах;
не представлені особові медичні книжки ФОП Рудь А.В. та
адміністратора;
- потужність оператора ринку не зареєстрована в Державному реєстрі
потужностей;
- вхідний контроль сировини та харчової продукції ведеться з порушенням вимог;
- на сировину та харчову продукцію не представлені товаротранспортні накладні;
- відмічено сумісне зберігання молочної, рибної, м’ясної продукції,
напівфабрикатів та сировини;
- не ведеться контроль за температурним режимом холодильного
обладнання;
- відсутні лабораторні дослідження води, яка використовується для
виробництва;
- харчові відходи розміщуються у відкритих ємкостях;
- відсутня відмітка в особовій медичній книжці щодо проходження
санітарно-гігієнічного навчання персоналу.
Також здійснили певні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху:
- надали припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню
порушень санітарного законодавства від 23.08.2018 № 24;
- надали припис щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про основні принци та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 23.08.2018 № 25;
- склали протокол про порушення Закону України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми № 002 від 23.08.2018 року ФОП Рудь А.В.;
- прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів від 23.08.2018 № 002 на 10 робочих днів;
- поінформували Луцьку міську раду;
- повідомили Луцький відділ поліції ГУ НП у Волинській області.
На об’єкті виникнення спалаху провели санітарно-освітню роботу щодо недопущення виникнення захворювань на гострі кишкові інфекції.
Протиепідемічні заходи тривають.
«Ситуація перебуває на контролі Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області», – зазначили у повідомленні.
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Подробиці інциденту повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Нагадаємо, прикрий випадок стався 18 серпня.
Зазначають, що присутні кишкову інфекцію серед осіб, які були присутні на жалобному обіді.
З підозрою на сальмонельоз у стані середньої важкості до Волинської
обласної інфекційної лікарні та Рожищенської центральної районної лікарні госпіталізували 6 осіб, один хворий перебуває на амбулаторному лікуванні.
На поминальному обіді 18.08.2018 перебувало 40 осіб. Страви готувалися у закладі, окрім печива та цукерок промислового виробництва.
Спеціалісти Луцького міського управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області провели перевірку та
здійснили відбір зразків продукції та змивів для проведення лабораторних досліджень (результати в роботі).
Отож, список проблем, які виявили у кафе «Фора»:
- відсутнє маркування кухонного посуду, розроблювальних столів,
частково розроблювального та прибирального інвентарю;
- відсутні договори на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації;
- відсутня спеціально виділена промаркована ємкість для замочування
яєць;
- відсутні позначки літражу на мийних ваннах;
не представлені особові медичні книжки ФОП Рудь А.В. та
адміністратора;
- потужність оператора ринку не зареєстрована в Державному реєстрі
потужностей;
- вхідний контроль сировини та харчової продукції ведеться з порушенням вимог;
- на сировину та харчову продукцію не представлені товаротранспортні накладні;
- відмічено сумісне зберігання молочної, рибної, м’ясної продукції,
напівфабрикатів та сировини;
- не ведеться контроль за температурним режимом холодильного
обладнання;
- відсутні лабораторні дослідження води, яка використовується для
виробництва;
- харчові відходи розміщуються у відкритих ємкостях;
- відсутня відмітка в особовій медичній книжці щодо проходження
санітарно-гігієнічного навчання персоналу.
Також здійснили певні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху:
- надали припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню
порушень санітарного законодавства від 23.08.2018 № 24;
- надали припис щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про основні принци та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 23.08.2018 № 25;
- склали протокол про порушення Закону України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», законодавства про харчові продукти та корми № 002 від 23.08.2018 року ФОП Рудь А.В.;
- прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів та/або кормів від 23.08.2018 № 002 на 10 робочих днів;
- поінформували Луцьку міську раду;
- повідомили Луцький відділ поліції ГУ НП у Волинській області.
На об’єкті виникнення спалаху провели санітарно-освітню роботу щодо недопущення виникнення захворювань на гострі кишкові інфекції.
Протиепідемічні заходи тривають.
«Ситуація перебуває на контролі Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області», – зазначили у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Власник бивший мусор нагле жирно чмо
через відсутність позначок літражу на миючих ваннах виник сальмонельоз. хочеться знати прізвище того вар"ята який писав цей акт. але саме сумно те що воно живе за мій рахунок і за рахунок інших платників податків.
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