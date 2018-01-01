вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку

В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
У Луцьку відмовили Волинській облспоживспілці в оренді земельної ділянки для обслуговування ринку «Центральний».

Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.

Під час сесійного засідання Ігор Поліщук запропонував повернутися до порядку денного та перенести розгляд цього питання наперед, назвавши його технічним.

Депутат Олександр Козлюк повідомив, що йдеться про земельну ділянку на вулиці Глушець, 1 площею понад 2,2 гектари.

«За» відмову в оренді проголосував 31 депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, Старий ринок, Луцьк, Волинська облспоживспілка, земля, оренда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Грошей на зарплати луцьким освітянам вистачить лише до листопада
Сьогодні, 12:13
Взяли під варту волинського забудовника, який ошукав громадян
Сьогодні, 12:00
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
Сьогодні, 11:53
Коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, - патрульний про курйоз у Ковелі
Сьогодні, 11:42
На Волині за добу горіли три будівлі
Сьогодні, 11:41
Схожі новини
Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком
27 червень, 14:28
У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення
25 червень, 13:58
Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
15 червень, 11:49
Луцькрада забрала частину ринку в облспоживспілки Луцькрада забрала частину ринку в облспоживспілки
30 травень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Грошей на зарплати луцьким освітянам вистачить лише до листопада
Сьогодні, 12:13
 0
Взяли під варту волинського забудовника, який ошукав громадян
Сьогодні, 12:00
 0
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
Сьогодні, 11:53
 0
Коли поліз гризти мою ногу, це вже стало не смішно, - патрульний про курйоз у Ковелі
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині за добу горіли три будівлі
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8