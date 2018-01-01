В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку





Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.



Під час сесійного засідання Ігор Поліщук запропонував повернутися до порядку денного та перенести розгляд цього питання наперед, назвавши його технічним.



Депутат Олександр Козлюк повідомив, що йдеться про земельну ділянку на вулиці Глушець, 1 площею понад 2,2 гектари.



«За» відмову в оренді проголосував 31 депутат.

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