У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані
Сьогодні, 13:50
На північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.
Інцидент трапилася поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі, - пише Укрінформ.
Про це розповів речник поліції повіту міста Мислібож Яцек Полещук.
“Загинув один пасажир мікроавтобуса - громадянин України. Ще один українець, який був в цьому автомобілі, отримав травми”, - заявив Полещук.
За його словами, травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Їх перевезено до шпиталю міста Гожув Велькопольський.
За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.
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Інцидент трапилася поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі, - пише Укрінформ.
Про це розповів речник поліції повіту міста Мислібож Яцек Полещук.
“Загинув один пасажир мікроавтобуса - громадянин України. Ще один українець, який був в цьому автомобілі, отримав травми”, - заявив Полещук.
За його словами, травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Їх перевезено до шпиталю міста Гожув Велькопольський.
За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.
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