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У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані

У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані
На північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.

Інцидент трапилася поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі, - пише Укрінформ.

Про це розповів речник поліції повіту міста Мислібож Яцек Полещук.

“Загинув один пасажир мікроавтобуса - громадянин України. Ще один українець, який був в цьому автомобілі, отримав травми”, - заявив Полещук.

За його словами, травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Їх перевезено до шпиталю міста Гожув Велькопольський.

За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.

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Теги: аварія, Польща
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