У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: є загиблі і травмовані





Інцидент трапилася поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі, - пише



Про це розповів речник поліції повіту міста Мислібож Яцек Полещук.



“Загинув один пасажир мікроавтобуса - громадянин України. Ще один українець, який був в цьому автомобілі, отримав травми”, - заявив Полещук.



За його словами, травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Їх перевезено до шпиталю міста Гожув Велькопольський.



За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.Інцидент трапилася поблизу населеного пункту Новогродек Поморський в Західнопоморському воєводстві на північному заході Польщі, - пише Укрінформ Про це розповів речник поліції повіту міста Мислібож Яцек Полещук.“Загинув один пасажир мікроавтобуса - громадянин України. Ще один українець, який був в цьому автомобілі, отримав травми”, - заявив Полещук.За його словами, травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Їх перевезено до шпиталю міста Гожув Велькопольський.За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію