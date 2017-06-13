Посварилися після чарки: у Польщі українець вдарив ножем свого співмешканця
Сьогодні, 05:23
Прокуратура Польщі висунула обвинувачення у спробі вбивства українцеві, який вдарив у живіт ножем свого співмешканця.
Про це повідомили у Столичній комендатурі поліції, передає УНН з посиланням на "Польске радіо".
33-річного українця взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці, а його жертву у важкому стані госпіталізовано.
Інформацію про інцидент отримав черговий комендатури для Варшавського-Західного повіту, на місце негайно прибула поліція. Там правоохоронці побачили постраждалого з колотою раною живота, а також чоловіка, який надавав йому допомогу.
Поліцейські попередньо встановили обставини інциденту та під наглядом прокурора виконали процедурні заходи, а криміналіст зафіксував сліди.
Загалом поліцейські затримали чотирьох осіб, котрі перебували з 33-річним громадянином у будинку. За інформацією правоохоронців, усі були напідпитку та мали у крові від 2 до 2,5 проміле алкоголю. Після протверезіння чоловіків допитали. За їхніми свідченнями, 33-річний чоловік напав на свого співмешканця після того, як між ними сталася сварка.
За скоєння цього злочину громадянину України може загрожувати навіть довічне позбавлення волі. Розслідування проводить Районна прокуратура у місті Прушкув під Варшавою.
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Про це повідомили у Столичній комендатурі поліції, передає УНН з посиланням на "Польске радіо".
33-річного українця взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці, а його жертву у важкому стані госпіталізовано.
Інформацію про інцидент отримав черговий комендатури для Варшавського-Західного повіту, на місце негайно прибула поліція. Там правоохоронці побачили постраждалого з колотою раною живота, а також чоловіка, який надавав йому допомогу.
Поліцейські попередньо встановили обставини інциденту та під наглядом прокурора виконали процедурні заходи, а криміналіст зафіксував сліди.
Загалом поліцейські затримали чотирьох осіб, котрі перебували з 33-річним громадянином у будинку. За інформацією правоохоронців, усі були напідпитку та мали у крові від 2 до 2,5 проміле алкоголю. Після протверезіння чоловіків допитали. За їхніми свідченнями, 33-річний чоловік напав на свого співмешканця після того, як між ними сталася сварка.
За скоєння цього злочину громадянину України може загрожувати навіть довічне позбавлення волі. Розслідування проводить Районна прокуратура у місті Прушкув під Варшавою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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