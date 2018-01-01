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Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО

Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
У мінімаркеті на вулиці Волі, 29б муніципали видали припис на продавця, яка вночі торгувала алкоголем.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

«Продавці ще одного торгівельного закладу нашого міста порушили рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів», – пишуть муніципали.

Цього разу алкоголь вночі реалізовували в міні-маркеті, який працює на проспекті Волі, 29б. Їх виявили інспектори департаменту муніципальної варти, які здійснювали нічне чергування.

«Порушниця продала муніципалам слабоалкогольний напій, за що була покарана адміністративним протоколом за ч. 2 ст. 156 КУпАП», – йдеться у дописі.

Даний документ передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за місцем проживання порушниці, щоб визначити міру покарання.
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк
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