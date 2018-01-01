Лучан кличуть на сімейне свято





На відвідувачів чекають різноманітні інтерактиви, захоплюючі конкурси, цікаві розваги та естафети для усієї родини, - повідомили на Facebook-сторінці Соціального проекту "СІТY PARK", - пише



Також відбудуться розіграші чудових подарунків та призів. А морозиво гарантує партнер свята - магазин "Dubok.UA".



Свято стартує об 11 годині 1 вересня у "City Park" за адресою пр. Волі, 49а.





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