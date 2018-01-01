Лучан кличуть на сімейне свято
Сьогодні, 13:05
Усіх охочих лучан запрошують у суботу, 1 вересня, у рекреаційну зону "City Park", де відбудеться веселе сімейне свято.
На відвідувачів чекають різноманітні інтерактиви, захоплюючі конкурси, цікаві розваги та естафети для усієї родини, - повідомили на Facebook-сторінці Соціального проекту "СІТY PARK", - пише Конкурент.
Також відбудуться розіграші чудових подарунків та призів. А морозиво гарантує партнер свята - магазин "Dubok.UA".
Свято стартує об 11 годині 1 вересня у "City Park" за адресою пр. Волі, 49а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На відвідувачів чекають різноманітні інтерактиви, захоплюючі конкурси, цікаві розваги та естафети для усієї родини, - повідомили на Facebook-сторінці Соціального проекту "СІТY PARK", - пише Конкурент.
Також відбудуться розіграші чудових подарунків та призів. А морозиво гарантує партнер свята - магазин "Dubok.UA".
Свято стартує об 11 годині 1 вересня у "City Park" за адресою пр. Волі, 49а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у перші дні осені
Сьогодні, 13:16
Лучан кличуть на сімейне свято
Сьогодні, 13:05
У Горохові представили нову голову райдержадміністрації. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Хто розважатиме лучан у день міста. ПРОГРАМА
Сьогодні, 12:45