У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а
Сьогодні, 11:43
Лучанин поскаржився на незадовільний рух маршрутки №9а (Липини-Полонківська).
Про це на порталі «Відкрите місто» повідомив Анатолій Кондратюк.
«Управління транспорту досконало опанувало бюрократичну майстерність.
Керуючись нею, відсутністю бажання працювати та вирішувати проблеми містян, чиновники з Луцької міськради займаються лише відписками.
Це засвідчила епопея з маршруткою № 9а, яка їздить по вільному графіку», – йдеться у зверненні.
Він зазначив, що на неодноразові звернення з цього приводу отримував лише «відписки».
30 серпня по вулиці Мамсурова маршрутки не було в період з 6:40 до 7:15.
А на зупинці біля супермаркету АТБ (район ЛПЗ, в сторону Вересневого) маршрутка відсутня в період з 18:35 до 19:25.
«На зауваження, водій запропонував звертатись до Президента», – пише лучанин.
«Останнє прохання, наведіть лад з перевізником. У противному випадку наступне звернення буде до міської та обласної влади щодо вашої профпридатності», – запевняє Анатолій Кондратюк.
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Про це на порталі «Відкрите місто» повідомив Анатолій Кондратюк.
«Управління транспорту досконало опанувало бюрократичну майстерність.
Керуючись нею, відсутністю бажання працювати та вирішувати проблеми містян, чиновники з Луцької міськради займаються лише відписками.
Це засвідчила епопея з маршруткою № 9а, яка їздить по вільному графіку», – йдеться у зверненні.
Він зазначив, що на неодноразові звернення з цього приводу отримував лише «відписки».
30 серпня по вулиці Мамсурова маршрутки не було в період з 6:40 до 7:15.
А на зупинці біля супермаркету АТБ (район ЛПЗ, в сторону Вересневого) маршрутка відсутня в період з 18:35 до 19:25.
«На зауваження, водій запропонував звертатись до Президента», – пише лучанин.
«Останнє прохання, наведіть лад з перевізником. У противному випадку наступне звернення буде до міської та обласної влади щодо вашої профпридатності», – запевняє Анатолій Кондратюк.
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