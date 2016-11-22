вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а

У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а
Лучанин поскаржився на незадовільний рух маршрутки №9а (Липини-Полонківська).

Про це на порталі «Відкрите місто» повідомив Анатолій Кондратюк.

«Управління транспорту досконало опанувало бюрократичну майстерність.

Керуючись нею, відсутністю бажання працювати та вирішувати проблеми містян, чиновники з Луцької міськради займаються лише відписками.
Це засвідчила епопея з маршруткою № 9а, яка їздить по вільному графіку», – йдеться у зверненні.

Він зазначив, що на неодноразові звернення з цього приводу отримував лише «відписки».

30 серпня по вулиці Мамсурова маршрутки не було в період з 6:40 до 7:15.

А на зупинці біля супермаркету АТБ (район ЛПЗ, в сторону Вересневого) маршрутка відсутня в період з 18:35 до 19:25.

«На зауваження, водій запропонував звертатись до Президента», – пише лучанин.

«Останнє прохання, наведіть лад з перевізником. У противному випадку наступне звернення буде до міської та обласної влади щодо вашої профпридатності», – запевняє Анатолій Кондратюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Луцьк, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам
Сьогодні, 11:45
Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»
Сьогодні, 11:44
У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а
Сьогодні, 11:43
На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
За півроку на Волині з'явилося майже 3 тисячі бізнесменів
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
У селі під Луцьком просять запустити маршрутку У селі під Луцьком просять запустити маршрутку
22 серпень, 08:30
У Луцьку просять відновити маршрутку №14 У Луцьку просять відновити маршрутку №14
04 червень, 16:25
У Луцьку не вистачає маршруток №3 У Луцьку не вистачає маршруток №3
12 квітень, 11:25
Розповіли, на які маршрутки найбільше скаржаться в Луцьку Розповіли, на які маршрутки найбільше скаржаться в Луцьку
22 листопад, 2016, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні футболісти «Волині» тріумфували у Черкасах
Сьогодні, 11:56
 0
Скільки зарплати боргують волинські підприємства працівникам
Сьогодні, 11:45
 0
Водіїв попереджають про ускладнений рух на «Ягодині»
Сьогодні, 11:44
 0
У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а
Сьогодні, 11:43
 0
На курорті у Чорному морі вибухнув гідроцикл з туристами. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8