У Луцьку скаржаться на порушення графіку руху маршруткою №9а





Про це на порталі Анатолій Кондратюк.



«Управління транспорту досконало опанувало бюрократичну майстерність.



Керуючись нею, відсутністю бажання працювати та вирішувати проблеми містян, чиновники з Луцької міськради займаються лише відписками.

Це засвідчила епопея з маршруткою № 9а, яка їздить по вільному графіку», – йдеться у зверненні.



Він зазначив, що на неодноразові звернення з цього приводу отримував лише «відписки».



30 серпня по вулиці Мамсурова маршрутки не було в період з 6:40 до 7:15.



А на зупинці біля супермаркету АТБ (район ЛПЗ, в сторону Вересневого) маршрутка відсутня в період з 18:35 до 19:25.



«На зауваження, водій запропонував звертатись до Президента», – пише лучанин.



«Останнє прохання, наведіть лад з перевізником. У противному випадку наступне звернення буде до міської та обласної влади щодо вашої профпридатності», – запевняє Анатолій Кондратюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин поскаржився на незадовільний рух маршрутки №9а (Липини-Полонківська).Про це на порталі «Відкрите місто» повідомив«Управління транспорту досконало опанувало бюрократичну майстерність.Керуючись нею, відсутністю бажання працювати та вирішувати проблеми містян, чиновники з Луцької міськради займаються лише відписками.Це засвідчила епопея з маршруткою № 9а, яка їздить по вільному графіку», – йдеться у зверненні.Він зазначив, що на неодноразові звернення з цього приводу отримував лише «відписки».30 серпня по вулиці Мамсурова маршрутки не було в період з 6:40 до 7:15.А на зупинці біля супермаркету АТБ (район ЛПЗ, в сторону Вересневого) маршрутка відсутня в період з 18:35 до 19:25.«На зауваження, водій запропонував звертатись до Президента», – пише лучанин.«Останнє прохання, наведіть лад з перевізником. У противному випадку наступне звернення буде до міської та обласної влади щодо вашої профпридатності», – запевняє Анатолій Кондратюк.

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