Кульки, бантики і квіти: як луцька школа №1 святкувала перше вересня. ФОТО





Так, усі учні школи прийшли із гарним настроєм та усвідомленням того, що новий навчальний рік почався, - пише



Батьки першачків помітно нервували, але ці нервування були приємними. Коли ж найменшеньких запросили пройтися під рушничками та доєднатися до решти учнів, весь склад школи був на подвір'ї, тоді й пролунав Гімн України.



Смішні бантики, квіти, за якими не видно облич малят та усмішки – це ті атрибути, за якими можна було зрозуміти, що перед нами першачки.



Опісля хвилини мовчання за загиблими Героями України директор школи Андрій Киця звернувся до усіх присутніх із словами вітань.



"Сьогодні вчергове ми святкуємо 1 вересня. Для когось це чергова сходинка у шкільному житті. А я вважаю, що найбільше свято сьогодні для наших найменших школярів, які стоять сьогодні у першому ряду гарно одягнені і з позитивними емоціями. Я вважаю, що ми для них створимо комфортні умови і дітки будуть із задоволенням йти у школу на радість своїм батькам, бабусям, дідусям. Саме діти будуть будувати багату, незалежну і сильну Україну. Це наше майбутнє", – звернувся директор школи.



Також додав, що в рамках реформування і створення "Нової української школи" вдалося оновити фасад школи. До того ж відбулися зміни й всередині навчального закладу, які дітки зможуть відчути на собі.



На святі 1 вересня був присутній і радник луцького міського голови Ігор Поліщук, якому також надали слово.



"Я сьогодні хочу почати з того, щоб подякувати вчителям за працю, знання та частинку душі, які ви передаєте дітям. Цю справу не можна оцінити ні грошима, ні чимось іншим тому, що ви готуєте діток до майбутнього життя. Хочу побажати батькам, щоб пишалися успіхами своїх дітей, щоб раділи їх досягненням. І хочу звернутися до вас, діти. Старайтеся, здобувайте нові знання, новий життєвий досвід. Для цього у цій школі є все можливе, бо тут прекрасний педагогічний склад і директор", – зауважив Поліщук.



Опісля вітальних слів музичний подарунок діткам першого класу надали 11-класники.



Своєю чергою першокласники у своїх віршиках пообіцяли гарно вчитися та бути дружніми.



Опісля виконання символічного першого дзвоника усіх учнів запросили до школи на перший урок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів № 1 урочисто відсвяткували День знань та прийняли до шкільної родини чимало першокласників.Так, усі учні школи прийшли із гарним настроєм та усвідомленням того, що новий навчальний рік почався, - пише Конкурент. Батьки першачків помітно нервували, але ці нервування були приємними. Коли ж найменшеньких запросили пройтися під рушничками та доєднатися до решти учнів, весь склад школи був на подвір'ї, тоді й пролунав Гімн України.Смішні бантики, квіти, за якими не видно облич малят та усмішки – це ті атрибути, за якими можна було зрозуміти, що перед нами першачки.Опісля хвилини мовчання за загиблими Героями України директор школизвернувся до усіх присутніх із словами вітань."Сьогодні вчергове ми святкуємо 1 вересня. Для когось це чергова сходинка у шкільному житті. А я вважаю, що найбільше свято сьогодні для наших найменших школярів, які стоять сьогодні у першому ряду гарно одягнені і з позитивними емоціями. Я вважаю, що ми для них створимо комфортні умови і дітки будуть із задоволенням йти у школу на радість своїм батькам, бабусям, дідусям. Саме діти будуть будувати багату, незалежну і сильну Україну. Це наше майбутнє", – звернувся директор школи.Також додав, що в рамках реформування і створення "Нової української школи" вдалося оновити фасад школи. До того ж відбулися зміни й всередині навчального закладу, які дітки зможуть відчути на собі.На святі 1 вересня був присутній і радник луцького міського голови, якому також надали слово."Я сьогодні хочу почати з того, щоб подякувати вчителям за працю, знання та частинку душі, які ви передаєте дітям. Цю справу не можна оцінити ні грошима, ні чимось іншим тому, що ви готуєте діток до майбутнього життя. Хочу побажати батькам, щоб пишалися успіхами своїх дітей, щоб раділи їх досягненням. І хочу звернутися до вас, діти. Старайтеся, здобувайте нові знання, новий життєвий досвід. Для цього у цій школі є все можливе, бо тут прекрасний педагогічний склад і директор", – зауважив Поліщук.Опісля вітальних слів музичний подарунок діткам першого класу надали 11-класники.Своєю чергою першокласники у своїх віршиках пообіцяли гарно вчитися та бути дружніми.Опісля виконання символічного першого дзвоника усіх учнів запросили до школи на перший урок.

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