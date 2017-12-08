Лучан кличуть на останній літній кіноперегляд просто неба
Сьогодні, 17:00
Сьогодні, 1 вересня, на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки, що на вулиці Ярощука, відбудеться останній кінопоказ просто неба.
Про це повідомляють на сторінці організаторів «Lutsk night cinema» у мережі Facebook.
"Увага! А ми тут закриваємо літній сезон кінопоказів. Запрошуємо всіх небайдужих на крутезний мультфільм від PIXAR! Вхід вільний. Розпочинаємо традиційно о 21:00", - йдеться у дописі.
Окрім того, організатори закликають охочих переглянути мультик тепло одягатися, брати із собою ковдри, смаколки та друзів.
Нагадаємо, закрити сезон вирішили демонстрацією доброго мультипілкаційного фільму "Вперед і вгору".
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Про це повідомляють на сторінці організаторів «Lutsk night cinema» у мережі Facebook.
"Увага! А ми тут закриваємо літній сезон кінопоказів. Запрошуємо всіх небайдужих на крутезний мультфільм від PIXAR! Вхід вільний. Розпочинаємо традиційно о 21:00", - йдеться у дописі.
Окрім того, організатори закликають охочих переглянути мультик тепло одягатися, брати із собою ковдри, смаколки та друзів.
Нагадаємо, закрити сезон вирішили демонстрацією доброго мультипілкаційного фільму "Вперед і вгору".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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