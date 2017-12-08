вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на останній літній кіноперегляд просто неба

Лучан кличуть на останній літній кіноперегляд просто неба
Сьогодні, 1 вересня, на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки, що на вулиці Ярощука, відбудеться останній кінопоказ просто неба.

Про це повідомляють на сторінці організаторів «Lutsk night cinema» у мережі Facebook.

"Увага! А ми тут закриваємо літній сезон кінопоказів. Запрошуємо всіх небайдужих на крутезний мультфільм від PIXAR! Вхід вільний. Розпочинаємо традиційно о 21:00", - йдеться у дописі.

Окрім того, організатори закликають охочих переглянути мультик тепло одягатися, брати із собою ковдри, смаколки та друзів.

Нагадаємо, закрити сезон вирішили демонстрацією доброго мультипілкаційного фільму "Вперед і вгору".
Лучан кличуть на останній літній кіноперегляд просто неба

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Lutsk night cinema, кіноперегляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть на останній літній кіноперегляд просто неба
Сьогодні, 17:00
На Волині міст, яким діти ходять до школи, в аварійному стані. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Помер відомий терорист, який був соратником Захарченка
Сьогодні, 15:34
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня
Сьогодні, 15:00
Лучанина, який жив у машині, прилаштують у притулок від церкви
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Лучан запрошують на кіноперегляд та посиденьки з патрульними Лучан запрошують на кіноперегляд та посиденьки з патрульними
08 грудень, 2017, 15:10
Лучан кличуть цілу ніч дивитись фільми Лучан кличуть цілу ніч дивитись фільми
15 листопад, 2017, 08:19
У Луцьку закриють сезон кінопереглядів під відкритим небом У Луцьку закриють сезон кінопереглядів під відкритим небом
20 вересень, 2017, 16:25
Лучан запрошують на святковий нічний кіноперегляд Лучан запрошують на святковий нічний кіноперегляд
18 липень, 2017, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька хочуть заборонити рибалити
31 серпень, 14:25
 1
Лучан кличуть на останній літній кіноперегляд просто неба
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині міст, яким діти ходять до школи, в аварійному стані. ФОТО
Сьогодні, 16:31
 0
Помер відомий терорист, який був соратником Захарченка
Сьогодні, 15:34
 0
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами серпня
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8