Лучан кличуть на останній літній кіноперегляд просто неба





Про це повідомляють на сторінці організаторів «Lutsk night cinema» у мережі Facebook.



"Увага! А ми тут закриваємо літній сезон кінопоказів. Запрошуємо всіх небайдужих на крутезний мультфільм від PIXAR! Вхід вільний. Розпочинаємо традиційно о 21:00", - йдеться у дописі.



Окрім того, організатори закликають охочих переглянути мультик тепло одягатися, брати із собою ковдри, смаколки та друзів.



Нагадаємо, закрити сезон вирішили демонстрацією доброго мультипілкаційного фільму "Вперед і вгору".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 вересня, на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки, що на вулиці Ярощука, відбудеться останній кінопоказ просто неба.Про це повідомляють на сторінці організаторів «Lutsk night cinema» у мережі Facebook."Увага! А ми тут закриваємо літній сезон кінопоказів. Запрошуємо всіх небайдужих на крутезний мультфільм від PIXAR! Вхід вільний. Розпочинаємо традиційно о 21:00", - йдеться у дописі.Окрім того, організатори закликають охочих переглянути мультик тепло одягатися, брати із собою ковдри, смаколки та друзів.Нагадаємо, закрити сезон вирішили демонстрацією доброго мультипілкаційного фільму

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