На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО





Про це Влад Морозовський повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька»



«ДТП на Львівській», – коротко підписав світлини автор.



Аварія трапилася близько 10 ранку 2 вересня.



Зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий Lexus.



Влад Морозовський зазначив, що у Lexus задня частина взагалі «розлетілася».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Львівської та Європейської трапилася аварія.Про цеповідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька»«ДТП на Львівській», – коротко підписав світлини автор.Аварія трапилася близько 10 ранку 2 вересня.Зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий Lexus.Влад Морозовський зазначив, що у Lexus задня частина взагалі «розлетілася».

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