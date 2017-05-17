На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
У Луцьку на перехресті вулиць Львівської та Європейської трапилася аварія.
Про це Влад Морозовський повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька»
«ДТП на Львівській», – коротко підписав світлини автор.
Аварія трапилася близько 10 ранку 2 вересня.
Зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий Lexus.
Влад Морозовський зазначив, що у Lexus задня частина взагалі «розлетілася».
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Про це Влад Морозовський повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька»
«ДТП на Львівській», – коротко підписав світлини автор.
Аварія трапилася близько 10 ранку 2 вересня.
Зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий Lexus.
Влад Морозовський зазначив, що у Lexus задня частина взагалі «розлетілася».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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