вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО

На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Львівської та Європейської трапилася аварія.

Про це Влад Морозовський повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька»

«ДТП на Львівській», – коротко підписав світлини автор.

Аварія трапилася близько 10 ранку 2 вересня.

Зіткнулися вантажівка Mercedes та легковий Lexus.

Влад Морозовський зазначив, що у Lexus задня частина взагалі «розлетілася».

На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Львівська
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Режим тирана: на Волині рекомендували звільнити скандальну директорку школи
На Волині 24-річний фельдшер двічі приймав пологи у дорозі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:00
Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
У ранковій аварії у Луцьку травмувалося п'ятеро людей У ранковій аварії у Луцьку травмувалося п'ятеро людей
18 липень, 14:00
У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО
18 червень, 09:50
У Луцьку поховали мотоцикліста, який потрапив в аварію на Львівській У Луцьку поховали мотоцикліста, який потрапив в аварію на Львівській
17 травень, 2017, 17:03
У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО У Луцьку зіткнулися два легковики: постраждала жінка. ФОТО
31 серпень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На виїзді з Луцька – жахлива аварія. ФОТО
Сьогодні, 11:05
 0
Гройсман порадив українцям послухати пісню луцького гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
 0
У Рівному вночі спалили автівку депутата. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:39
 0
Курс валют у Луцьку на 2 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Зірка з Луцька Монатік показав свою унікальну здібність. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8