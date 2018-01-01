У луцькому парку виявили чоловіка, який лежав у незвичній позі. ФОТО
Сьогодні, 17:03
парку культури та відпочинку імені Лесі Українки
Чоловіка виявили у суботу, 1 вересня, – пишуть у прес-службі муніципалів.
«Він лежав на асфальті, склавши руки за голову. На зауваження муніципалів не реагував, тому їм довелося викликати на місце медиків та працівників патрульної поліції.
Останні забрали його в міський відділок для встановлення особи», - йдеться у дописі.
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Чоловіка виявили у суботу, 1 вересня, – пишуть у прес-службі муніципалів.
«Він лежав на асфальті, склавши руки за голову. На зауваження муніципалів не реагував, тому їм довелося викликати на місце медиків та працівників патрульної поліції.
Останні забрали його в міський відділок для встановлення особи», - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Я його патєряв
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