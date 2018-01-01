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У луцькому парку виявили чоловіка, який лежав у незвичній позі. ФОТО

У луцькому парку виявили чоловіка, який лежав у незвичній позі. ФОТО
парку культури та відпочинку імені Лесі Українки

Чоловіка виявили у суботу, 1 вересня, – пишуть у прес-службі муніципалів.

«Він лежав на асфальті, склавши руки за голову. На зауваження муніципалів не реагував, тому їм довелося викликати на місце медиків та працівників патрульної поліції.

Останні забрали його в міський відділок для встановлення особи», - йдеться у дописі.
У луцькому парку виявили чоловіка, який лежав у незвичній позі. ФОТО
У луцькому парку виявили чоловіка, який лежав у незвичній позі. ФОТО

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Теги: курйоз, алкоголь, Луцьк
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Коментарі 1
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Я його патєряв
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