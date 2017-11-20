У Луцьку на зупинці виявили тіло чоловіка, – ЗМІ. ФОТО





Інцидент трапився близько 19:25-19:30. 2 вересня, поблизу супермаркету «Салют», – пише



Тіло виявили на лавці.



За попередньою інформацією, чоловіку стало зле, що і помітили перехожі.



На місці працюють поліцейські та прибула карета «швидкої».



Причини та обставини смерті встановлюються.



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