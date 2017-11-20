У Луцьку на зупинці виявили тіло чоловіка, – ЗМІ. ФОТО
Сьогодні, 20:35
У Луцьку на вулиці Конякіна виявили тіло чоловіка.
Інцидент трапився близько 19:25-19:30. 2 вересня, поблизу супермаркету «Салют», – пише Т1.
Тіло виявили на лавці.
За попередньою інформацією, чоловіку стало зле, що і помітили перехожі.
На місці працюють поліцейські та прибула карета «швидкої».
Причини та обставини смерті встановлюються.
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Інцидент трапився близько 19:25-19:30. 2 вересня, поблизу супермаркету «Салют», – пише Т1.
Тіло виявили на лавці.
За попередньою інформацією, чоловіку стало зле, що і помітили перехожі.
На місці працюють поліцейські та прибула карета «швидкої».
Причини та обставини смерті встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а з перехожих ніхто мабуть ненаджав першої невідкладної допомоги??!?!!?!??!
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