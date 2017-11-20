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У Луцьку на зупинці виявили тіло чоловіка, – ЗМІ. ФОТО

У Луцьку на зупинці виявили тіло чоловіка, – ЗМІ. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна виявили тіло чоловіка.

Інцидент трапився близько 19:25-19:30. 2 вересня, поблизу супермаркету «Салют», – пише Т1.

Тіло виявили на лавці.

За попередньою інформацією, чоловіку стало зле, що і помітили перехожі.

На місці працюють поліцейські та прибула карета «швидкої».

Причини та обставини смерті встановлюються.
У Луцьку на зупинці виявили тіло чоловіка, – ЗМІ. ФОТО

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Теги: смерть, тіло, Луцьк, Конякіна
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Коментарі 1
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а з перехожих ніхто мабуть ненаджав першої невідкладної допомоги??!?!!?!??!
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