Повідомили, на яких роботах волиняни найбільше заробляли у літній місяць

На Волині середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області у липні становила 7586 грн.В Україні цей показник становив 9170 грн, що в 2,0 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 26,4% більше, ніж у липні 2017, - повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12642 грн) і фінансової та страхової діяльності (11530 грн), а серед видів промислової діяльності – у виробництві меблів (14509 грн), машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань (12536 грн), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (12048 грн).Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9130 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8235 грн, у будівельних організаціях – 7509 грн, в освітніх закладах – 6918 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6562 грн, установах охорони здоров’я – 5537 грн.Впродовж липня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 10,5% і на 1 серпня 2018р. становила 15,3 млн.грн, що дорівнює 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за липень. Недоотримали зароблене 2,7 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, в середньому по 4780 грн кожен.