Волинські шахтарі відмовилися спускатися під землю через невиплату зарплати

Гірники шахти «Нововолинська» відмовилися спускатися під землю. Причина – невиплата заробітної плати за серпень та частково за липень.Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України«Заборгованість гірникам шахт «№9 Нововолинська» та «Бужанська» складає 75% за липень, а працівникам непромислової групи - взагалі ні копійки за той же місяць. А вже потрібно було б платити зарплату за серпень.Тим часом, у першу зміну відмовились спускатись в шахту гірники копальні «№9 Нововолинська», – пише Волинець.Також він зауважив, що на шахті «Бужанська» 3 вересня відбудуться збори.