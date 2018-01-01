Волинські шахтарі відмовилися спускатися під землю через невиплату зарплати
Сьогодні, 10:06
Гірники шахти «Нововолинська» відмовилися спускатися під землю. Причина – невиплата заробітної плати за серпень та частково за липень.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Заборгованість гірникам шахт «№9 Нововолинська» та «Бужанська» складає 75% за липень, а працівникам непромислової групи - взагалі ні копійки за той же місяць. А вже потрібно було б платити зарплату за серпень.
Тим часом, у першу зміну відмовились спускатись в шахту гірники копальні «№9 Нововолинська», – пише Волинець.
Також він зауважив, що на шахті «Бужанська» 3 вересня відбудуться збори.
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Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Заборгованість гірникам шахт «№9 Нововолинська» та «Бужанська» складає 75% за липень, а працівникам непромислової групи - взагалі ні копійки за той же місяць. А вже потрібно було б платити зарплату за серпень.
Тим часом, у першу зміну відмовились спускатись в шахту гірники копальні «№9 Нововолинська», – пише Волинець.
Також він зауважив, що на шахті «Бужанська» 3 вересня відбудуться збори.
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