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Волинські шахтарі відмовилися спускатися під землю через невиплату зарплати

Волинські шахтарі відмовилися спускатися під землю через невиплату зарплати
Гірники шахти «Нововолинська» відмовилися спускатися під землю. Причина – невиплата заробітної плати за серпень та частково за липень.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Заборгованість гірникам шахт «№9 Нововолинська» та «Бужанська» складає 75% за липень, а працівникам непромислової групи - взагалі ні копійки за той же місяць. А вже потрібно було б платити зарплату за серпень.

Тим часом, у першу зміну відмовились спускатись в шахту гірники копальні «№9 Нововолинська», – пише Волинець.

Також він зауважив, що на шахті «Бужанська» 3 вересня відбудуться збори.

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Теги: шахта, Нововолинськ, Волинь, гірник, бойкот
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