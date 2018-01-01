Чоловіку, який пограбував жінку у луцькому парку, оголосили про підозру





Про це повідомили у



Нагадаємо, 10 серпня, до луцької поліції із заявою звернулася 39-річна жителька Маневицького району. Вона повідомила, що в парку відпочинку у Луцьку її пограбували.



Оперативники встановили особу грабіжника за декілька годин. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель селища Торчин Луцького району.



Відомості за цим фактом поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Нині, слідчі оголосили волинянину про підозру у вчинення грабежу. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі правоохоронці оголосили підозру волинянину, який пограбував жінку у парку. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, 10 серпня, до луцької поліції із заявою звернулася 39-річна жителька Маневицького району. Вона повідомила, щоОперативники встановили особу грабіжника за декілька годин. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель селища Торчин Луцького району.Відомості за цим фактом поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Нині, слідчі оголосили волинянину про підозру у вчинення грабежу. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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