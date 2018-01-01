Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
Сьогодні, 00:47
У Луцьку шукають креативних майстрів, які візьмуть за створення незвичайного дитмайданчика.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
«Маємо ідею встановити такий у парку за РАГСом (місце ще остаточно не узгоджено), – написав лучанин Андрій Сірук у Facebook.
Бюджет проекту – 250 тисяч гривень.
«Шукаємо хто б міг взятись за цю роботу, розробити ідею/проект і втілити його в життя», – йдеться в дописі.
«Ідею буде подаватись на Бюджет Участі і по результатах має спонсоруватись за кошти міського ради. Часу маємо не багато, тому треба до 7 вересня визначитись з виконавцем», – зазначив Сірук.
Ідею будівництва оригінального майданчика підтримали.
«Ідея просто круть!», «Я б сама на такому погралася, може, хлопці, що роблять альпінпарки зможуть зробити?» – пишуть користувачі під дописом.
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Про це пише інтернет-видання Волинь24.
«Маємо ідею встановити такий у парку за РАГСом (місце ще остаточно не узгоджено), – написав лучанин Андрій Сірук у Facebook.
Бюджет проекту – 250 тисяч гривень.
«Шукаємо хто б міг взятись за цю роботу, розробити ідею/проект і втілити його в життя», – йдеться в дописі.
«Ідею буде подаватись на Бюджет Участі і по результатах має спонсоруватись за кошти міського ради. Часу маємо не багато, тому треба до 7 вересня визначитись з виконавцем», – зазначив Сірук.
Ідею будівництва оригінального майданчика підтримали.
«Ідея просто круть!», «Я б сама на такому погралася, може, хлопці, що роблять альпінпарки зможуть зробити?» – пишуть користувачі під дописом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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