Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО





Про це пише інтернет-видання



«Маємо ідею встановити такий у парку за РАГСом (місце ще остаточно не узгоджено), – написав лучанин Андрій Сірук у Facebook.



Бюджет проекту – 250 тисяч гривень.



«Шукаємо хто б міг взятись за цю роботу, розробити ідею/проект і втілити його в життя», – йдеться в дописі.



«Ідею буде подаватись на Бюджет Участі і по результатах має спонсоруватись за кошти міського ради. Часу маємо не багато, тому треба до 7 вересня визначитись з виконавцем», – зазначив Сірук.



Ідею будівництва оригінального майданчика підтримали.



«Ідея просто круть!», «Я б сама на такому погралася, може, хлопці, що роблять альпінпарки зможуть зробити?» – пишуть користувачі під дописом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку шукають креативних майстрів, які візьмуть за створення незвичайного дитмайданчика.Про це пише інтернет-видання Волинь24 «Маємо ідею встановити такий у парку за РАГСом (місце ще остаточно не узгоджено), – написав лучанину Facebook.Бюджет проекту – 250 тисяч гривень.«Шукаємо хто б міг взятись за цю роботу, розробити ідею/проект і втілити його в життя», – йдеться в дописі.«Ідею буде подаватись на Бюджет Участі і по результатах має спонсоруватись за кошти міського ради. Часу маємо не багато, тому треба до 7 вересня визначитись з виконавцем», – зазначив Сірук.Ідею будівництва оригінального майданчика підтримали.«Ідея просто круть!», «Я б сама на такому погралася, може, хлопці, що роблять альпінпарки зможуть зробити?» – пишуть користувачі під дописом.

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