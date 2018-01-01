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Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО

Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
У Луцьку шукають креативних майстрів, які візьмуть за створення незвичайного дитмайданчика.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

«Маємо ідею встановити такий у парку за РАГСом (місце ще остаточно не узгоджено), – написав лучанин Андрій Сірук у Facebook.

Бюджет проекту – 250 тисяч гривень.

«Шукаємо хто б міг взятись за цю роботу, розробити ідею/проект і втілити його в життя», – йдеться в дописі.

«Ідею буде подаватись на Бюджет Участі і по результатах має спонсоруватись за кошти міського ради. Часу маємо не багато, тому треба до 7 вересня визначитись з виконавцем», – зазначив Сірук.

Ідею будівництва оригінального майданчика підтримали.

«Ідея просто круть!», «Я б сама на такому погралася, може, хлопці, що роблять альпінпарки зможуть зробити?» – пишуть користувачі під дописом.

Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО
Біля РАЦСу в Луцьку хочуть встановити незвичний майданчик. ФОТО

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Теги: дитмайданчик, Луцьк
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