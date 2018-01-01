Відомий психолог у Луцьку заявила про тиск і звільняється з роботи

Олена Звєрєва хоче піти з роботи.



Про причини звільнення вона розповіла в коментарі інтернет-виданню «



«Френди, яка в кого думка що до зарплати психолога вищої категорії по роботі із учасниками АТО, завідувачки відділенням Реабілітації учасників АТО та членів їх сімей?» – зазначила жінка у Facebook.



Звєрєва зізналася, що причина звільнення – не зарплата, а огида до співпраці з чиновниками, які на неї тиснуть. «Не бачу сенсу в подальшій роботі. Говорять одне, а роблять інше. Та й ще відверто ображають мене у підконтрольних ЗМІ», – каже психолог.



Також вона зазначає, що протягом двох років роботи їй не доплачували за наявність вищої категорії.



«Чи варто рятувати задниці трутнів в міськраді, котрі собі 200% преміі виписують?! Чекаю повернення коштів, оголошення тендеру на будівництво центру реабілітації і звільняюсь, нехай вам Бог помагає», – каже Олена.



Документи на оголошення тендеру на будівництво центру реабілітації для атовців мають прийти з Києва.



«Я як допомагала хлопцям, так і допомагатиму, але не в рамках проектів цієї недоміської ради», – зазначає Звєрєва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувачка відділенням реабілітації учасників АТО та членів їх сімейхоче піти з роботи.Про причини звільнення вона розповіла в коментарі інтернет-виданню « Волинь24 ».«Френди, яка в кого думка що до зарплати психолога вищої категорії по роботі із учасниками АТО, завідувачки відділенням Реабілітації учасників АТО та членів їх сімей?» – зазначила жінка у Facebook.Звєрєва зізналася, що причина звільнення – не зарплата, а огида до співпраці з чиновниками, які. «Не бачу сенсу в подальшій роботі. Говорять одне, а роблять інше. Та й ще відверто ображають мене у підконтрольних ЗМІ», – каже психолог.Також вона зазначає, що протягом двох років роботи їй не доплачували за наявність вищої категорії.«Чи варто рятувати задниці трутнів в міськраді, котрі собі 200% преміі виписують?! Чекаю повернення коштів, оголошення тендеру на будівництво центру реабілітації і звільняюсь, нехай вам Бог помагає», – каже Олена.Документи на оголошення тендеру надля атовців мають прийти з Києва.«Я як допомагала хлопцям, так і допомагатиму, але не в рамках проектів цієї недоміської ради», – зазначає Звєрєва.

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