Відомий психолог у Луцьку заявила про тиск і звільняється з роботи
Сьогодні, 05:07
Завідувачка відділенням реабілітації учасників АТО та членів їх сімей Олена Звєрєва хоче піти з роботи.
Про причини звільнення вона розповіла в коментарі інтернет-виданню «Волинь24».
«Френди, яка в кого думка що до зарплати психолога вищої категорії по роботі із учасниками АТО, завідувачки відділенням Реабілітації учасників АТО та членів їх сімей?» – зазначила жінка у Facebook.
Звєрєва зізналася, що причина звільнення – не зарплата, а огида до співпраці з чиновниками, які на неї тиснуть. «Не бачу сенсу в подальшій роботі. Говорять одне, а роблять інше. Та й ще відверто ображають мене у підконтрольних ЗМІ», – каже психолог.
Також вона зазначає, що протягом двох років роботи їй не доплачували за наявність вищої категорії.
«Чи варто рятувати задниці трутнів в міськраді, котрі собі 200% преміі виписують?! Чекаю повернення коштів, оголошення тендеру на будівництво центру реабілітації і звільняюсь, нехай вам Бог помагає», – каже Олена.
Документи на оголошення тендеру на будівництво центру реабілітації для атовців мають прийти з Києва.
«Я як допомагала хлопцям, так і допомагатиму, але не в рамках проектів цієї недоміської ради», – зазначає Звєрєва.
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Про причини звільнення вона розповіла в коментарі інтернет-виданню «Волинь24».
«Френди, яка в кого думка що до зарплати психолога вищої категорії по роботі із учасниками АТО, завідувачки відділенням Реабілітації учасників АТО та членів їх сімей?» – зазначила жінка у Facebook.
Звєрєва зізналася, що причина звільнення – не зарплата, а огида до співпраці з чиновниками, які на неї тиснуть. «Не бачу сенсу в подальшій роботі. Говорять одне, а роблять інше. Та й ще відверто ображають мене у підконтрольних ЗМІ», – каже психолог.
Також вона зазначає, що протягом двох років роботи їй не доплачували за наявність вищої категорії.
«Чи варто рятувати задниці трутнів в міськраді, котрі собі 200% преміі виписують?! Чекаю повернення коштів, оголошення тендеру на будівництво центру реабілітації і звільняюсь, нехай вам Бог помагає», – каже Олена.
Документи на оголошення тендеру на будівництво центру реабілітації для атовців мають прийти з Києва.
«Я як допомагала хлопцям, так і допомагатиму, але не в рамках проектів цієї недоміської ради», – зазначає Звєрєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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