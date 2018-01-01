У місті на Волині – жахлива дорога. ФОТО

У Володимирі-Волинському на вулиці Чайковського немає асфальтного покриття.Про це у Facebook-спільноті «Ганьба княжого міста» розповів Олександр Титаренко.Чоловік зазначив, що зранку 4 вересня до нього зателефонував товариш, який воює на Сході. Він попросив Олександра завести його маму, яка проживає на вулиці Чайковського, у лікарню.«Приїхав, так з цієї вулиці крім як на машині вибратись ніяк. Мешканці мішками обкладуються як у війну (зразу Донбас вспомнив). Старенька розказує "тут завжди так було, років з 10, обіцяли за асфальтувати, але коли це буде, зараз хоч на човні що в низ що вверх"», – пише чоловік.Олександр Титаренко розповів, що відправив фотографію вулиці товаришу на передовій.«(Він) ДУЖЕ просив звернутись до "сліпих" мужовладців, далі пряма мова: "Якщо ви там під "пулями" неспроможні 2 машини щебню за наші податки, для наших рідних знайти, дайте рахунок міської ради, ми тут скинемось та вам, б****, перерахуємо".Чоловік пообіцяв не обмежитись лише дописом у цій спільноті, а й дати знати про проблему телебаченню («...благо, за 4 роки війни знайомих багато»).«Обгортка красива, а всередині.......!» – йдеться у дописі.