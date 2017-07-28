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Стартував новий сезон відомого волинського ток-шоу

Стартував новий сезон відомого волинського ток-шоу
Ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" розпочинає новий сезон.

Перший випуск програми відбудеться у п′ятницю, 7 вересня, о 17:35 на телеканалі "Нова Волинь". Про це у відеозверненні розповів продюсер ток-шоу Тарас Шкітер, - пише Конкурент.

Випуск присвятили Дню міста, адже Луцьку днями виповнилося 933 роки.

"Буде цікаво! Тому я запрошують вас усіх вмикати телеканали о 17:35 7 вересня", – каже Тарас Шкітер.

Із його слів, програма тепер виходитиме щоп′ятниці. А повтор випусків можна буде дивитися по неділях о 19:00.


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Теги: Тарас Шкітер, Протилежний погляд
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