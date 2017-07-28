Стартував новий сезон відомого волинського ток-шоу





Перший випуск програми відбудеться у п′ятницю, 7 вересня, о 17:35 на телеканалі "Нова Волинь". Про це у відеозверненні розповів продюсер ток-шоу Тарас Шкітер, - пише



Випуск присвятили Дню міста, адже Луцьку днями виповнилося 933 роки.



"Буде цікаво! Тому я запрошують вас усіх вмикати телеканали о 17:35 7 вересня", – каже Тарас Шкітер.



Із його слів, програма тепер виходитиме щоп′ятниці. А повтор випусків можна буде дивитися по неділях о 19:00.





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