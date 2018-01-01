У Луцьку вночі вкрали іномарку
Сьогодні, 14:39
У Луцьку в районі ЛПЗ вночі, 4 вересня, вкрали автівку.
Про це у групі-facebook "АвтоАндони Луцька" повідомив Олег Мельничук.
"Вкрали в мене машину Toyota avalon 2014 року. Сірий металік. Сьогодні вночі. Номерні знаки ВК 1883 СА. Район ЛПЗ", - йдеться у дописі.
Як зазначив автор допису, автомобіль вкрали біля будинку на вулиці Станіславського, 48А.
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Про це у групі-facebook "АвтоАндони Луцька" повідомив Олег Мельничук.
"Вкрали в мене машину Toyota avalon 2014 року. Сірий металік. Сьогодні вночі. Номерні знаки ВК 1883 СА. Район ЛПЗ", - йдеться у дописі.
Як зазначив автор допису, автомобіль вкрали біля будинку на вулиці Станіславського, 48А.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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