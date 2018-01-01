вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
У Луцькому національному технічному університеті відбулася посвята першокурсників.

Святкування розпочалося у вівторок, 4 вересня, о 12:00.

Ще до початку дійства подвір'я вишу "окупували" сотні студентів, їх батьки, викладачі та гості. Серед запрошених - голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, митрополит Луцький та Волинський Михаїл.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Цьогоріч Луцький НТУ відкрив двері для 1176 молодих та амбітних вступників.

Розпочалося свято з урочистої ходи першокурсників спільно з деканами факультетів і кураторами груп. До слова, студенти одягнули фірмові футболки різних кольорів.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Присутні виконали гімн та згадали усіх полеглих за незалежність країни. Далі ж з напутнім словом до студентів звернувся ректор ЛНТУ Петро Савчук.

"Це свято, безумовно, з року в рік є і буде, бо це величезні зміни в житті, які проходять першокурсники. Я запевняю, що ми зробимо все, аби знання, вміння та навички, котрі вам потрібні для розвитку особистості, ви здобули у стінах нашого вишу. На сьогодні ми посідаємо перше місце в регіоні у рейтингу ТОП-200 університетів", - з гордістю сказав Савчук.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Натомість очільник Волині Олександр Савченко розпочав свій виступ нестандартно. Він звернувся до першокурсників із завданням: "Уявіть, що вам запропонували зайняти посаду губернатора. Придумайте, що б ви хотіли зробити насамперед".

Першою пройшла своєрідний квест першокурсниця Катерина, яка б відремонтувала дороги, організувала більше маршруток до університету або й взагалі безплатний автобус до ЛНТУ.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

"Поряд із цим я думаю ще дещо: де взяти людей, які побудують дороги, які сядуть за кермо автомобіля, які щось побудують. Це якраз ті люди, в яких я сподіваюся побачити вас. Завдання влади - створити стільки робочих місць, аби ви не думали, куди їхати заробляти. Не буду думати, що хтось із вас стане водієм маршрутки, але її виробником, конструктором, директором заводу - ваше право", - зауважив Олександр Савченко.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Голова ОДА привітав першокурсників, побажав їм наснаги та подякував їх батькам.

Представники духовенства на чолі з владикою Михаїлом помолилися за здоров'я студентів, їх родину і викладачів вишу. Опісля щедро окропили їх посвяченою водою.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Гостей свята розважали піснями, танцями, а також пригощали кулішем від ректора.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Насамкінець студенти долучилися до танцювального флешмобу, який підтримав ректор Петро Савчук.
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький НТУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Місце проведення - це жах просто.. І при таких-то немаленьких цінах за навчання.. Університет вже і так нічому не вчить, все грошима вирішується, то ще й відчепна та убога урочиста. Що ж далі, шановне керівництво? Невже університет "опуститься" нижче рівня дна?!..
Відповісти
Вибір редактора
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Сьогодні, 15:58
Я за дешеві авто для всіх українців, але за однаковими правилами, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:51
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Сьогодні, 15:45
На Волині судитимуть «наркобаригу»
Сьогодні, 15:42
Судитимуть чоловіка, який обікрав волинян на 100 тисяч
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
У Луцьку обиратимуть Короля та Королеву політеху. АФІША У Луцьку обиратимуть Короля та Королеву політеху. АФІША
02 травень, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали поліцейських, які брали хабарі. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
На Кіровоградщині чоловік підірвався на саморобній вибухівці
Сьогодні, 16:02
 0
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Сьогодні, 15:58
 0
Я за дешеві авто для всіх українців, але за однаковими правилами, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:51
 0
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8