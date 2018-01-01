Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО

У Луцькому національному технічному університеті відбулася посвята першокурсників.Святкування розпочалося у вівторок, 4 вересня, о 12:00.Ще до початку дійства подвір'я вишу "окупували" сотні студентів, їх батьки, викладачі та гості. Серед запрошених - голова Волинської ОДА, в.о. мера Луцька, очільник Волинського обласного центру зайнятості, митрополит Луцький та Волинський Михаїл.Цьогоріч Луцький НТУ відкрив двері для 1176 молодих та амбітних вступників.Розпочалося свято з урочистої ходи першокурсників спільно з деканами факультетів і кураторами груп. До слова, студенти одягнули фірмові футболки різних кольорів.Присутні виконали гімн та згадали усіх полеглих за незалежність країни. Далі ж з напутнім словом до студентів звернувся ректор ЛНТУ"Це свято, безумовно, з року в рік є і буде, бо це величезні зміни в житті, які проходять першокурсники. Я запевняю, що ми зробимо все, аби знання, вміння та навички, котрі вам потрібні для розвитку особистості, ви здобули у стінах нашого вишу. На сьогодні ми посідаємо перше місце в регіоні у рейтингу ТОП-200 університетів", - з гордістю сказав Савчук.Натомість очільник Волині Олександр Савченко розпочав свій виступ нестандартно. Він звернувся до першокурсників із завданням: "Уявіть, що вам запропонували зайняти посаду губернатора. Придумайте, що б ви хотіли зробити насамперед".Першою пройшла своєрідний квест першокурсниця, яка б відремонтувала дороги, організувала більше маршруток до університету або й взагалі безплатний автобус до ЛНТУ."Поряд із цим я думаю ще дещо: де взяти людей, які побудують дороги, які сядуть за кермо автомобіля, які щось побудують. Це якраз ті люди, в яких я сподіваюся побачити вас. Завдання влади - створити стільки робочих місць, аби ви не думали, куди їхати заробляти. Не буду думати, що хтось із вас стане водієм маршрутки, але її виробником, конструктором, директором заводу - ваше право", - зауважив Олександр Савченко.Голова ОДА привітав першокурсників, побажав їм наснаги та подякував їх батькам.Представники духовенства на чолі з владикою Михаїлом помолилися за здоров'я студентів, їх родину і викладачів вишу. Опісля щедро окропили їх посвяченою водою.Гостей свята розважали піснями, танцями, а також пригощали кулішем від ректора.Насамкінець студенти долучилися до танцювального флешмобу, який підтримав ректор Петро Савчук.