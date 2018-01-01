Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
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У Луцькому національному технічному університеті відбулася посвята першокурсників.
Святкування розпочалося у вівторок, 4 вересня, о 12:00.
Ще до початку дійства подвір'я вишу "окупували" сотні студентів, їх батьки, викладачі та гості. Серед запрошених - голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, митрополит Луцький та Волинський Михаїл.
Цьогоріч Луцький НТУ відкрив двері для 1176 молодих та амбітних вступників.
Розпочалося свято з урочистої ходи першокурсників спільно з деканами факультетів і кураторами груп. До слова, студенти одягнули фірмові футболки різних кольорів.
Присутні виконали гімн та згадали усіх полеглих за незалежність країни. Далі ж з напутнім словом до студентів звернувся ректор ЛНТУ Петро Савчук.
"Це свято, безумовно, з року в рік є і буде, бо це величезні зміни в житті, які проходять першокурсники. Я запевняю, що ми зробимо все, аби знання, вміння та навички, котрі вам потрібні для розвитку особистості, ви здобули у стінах нашого вишу. На сьогодні ми посідаємо перше місце в регіоні у рейтингу ТОП-200 університетів", - з гордістю сказав Савчук.
Натомість очільник Волині Олександр Савченко розпочав свій виступ нестандартно. Він звернувся до першокурсників із завданням: "Уявіть, що вам запропонували зайняти посаду губернатора. Придумайте, що б ви хотіли зробити насамперед".
Першою пройшла своєрідний квест першокурсниця Катерина, яка б відремонтувала дороги, організувала більше маршруток до університету або й взагалі безплатний автобус до ЛНТУ.
"Поряд із цим я думаю ще дещо: де взяти людей, які побудують дороги, які сядуть за кермо автомобіля, які щось побудують. Це якраз ті люди, в яких я сподіваюся побачити вас. Завдання влади - створити стільки робочих місць, аби ви не думали, куди їхати заробляти. Не буду думати, що хтось із вас стане водієм маршрутки, але її виробником, конструктором, директором заводу - ваше право", - зауважив Олександр Савченко.
Голова ОДА привітав першокурсників, побажав їм наснаги та подякував їх батькам.
Представники духовенства на чолі з владикою Михаїлом помолилися за здоров'я студентів, їх родину і викладачів вишу. Опісля щедро окропили їх посвяченою водою.
Гостей свята розважали піснями, танцями, а також пригощали кулішем від ректора.
Насамкінець студенти долучилися до танцювального флешмобу, який підтримав ректор Петро Савчук.
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Святкування розпочалося у вівторок, 4 вересня, о 12:00.
Ще до початку дійства подвір'я вишу "окупували" сотні студентів, їх батьки, викладачі та гості. Серед запрошених - голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, митрополит Луцький та Волинський Михаїл.
Цьогоріч Луцький НТУ відкрив двері для 1176 молодих та амбітних вступників.
Розпочалося свято з урочистої ходи першокурсників спільно з деканами факультетів і кураторами груп. До слова, студенти одягнули фірмові футболки різних кольорів.
Присутні виконали гімн та згадали усіх полеглих за незалежність країни. Далі ж з напутнім словом до студентів звернувся ректор ЛНТУ Петро Савчук.
"Це свято, безумовно, з року в рік є і буде, бо це величезні зміни в житті, які проходять першокурсники. Я запевняю, що ми зробимо все, аби знання, вміння та навички, котрі вам потрібні для розвитку особистості, ви здобули у стінах нашого вишу. На сьогодні ми посідаємо перше місце в регіоні у рейтингу ТОП-200 університетів", - з гордістю сказав Савчук.
Натомість очільник Волині Олександр Савченко розпочав свій виступ нестандартно. Він звернувся до першокурсників із завданням: "Уявіть, що вам запропонували зайняти посаду губернатора. Придумайте, що б ви хотіли зробити насамперед".
Першою пройшла своєрідний квест першокурсниця Катерина, яка б відремонтувала дороги, організувала більше маршруток до університету або й взагалі безплатний автобус до ЛНТУ.
"Поряд із цим я думаю ще дещо: де взяти людей, які побудують дороги, які сядуть за кермо автомобіля, які щось побудують. Це якраз ті люди, в яких я сподіваюся побачити вас. Завдання влади - створити стільки робочих місць, аби ви не думали, куди їхати заробляти. Не буду думати, що хтось із вас стане водієм маршрутки, але її виробником, конструктором, директором заводу - ваше право", - зауважив Олександр Савченко.
Голова ОДА привітав першокурсників, побажав їм наснаги та подякував їх батькам.
Представники духовенства на чолі з владикою Михаїлом помолилися за здоров'я студентів, їх родину і викладачів вишу. Опісля щедро окропили їх посвяченою водою.
Гостей свята розважали піснями, танцями, а також пригощали кулішем від ректора.
Насамкінець студенти долучилися до танцювального флешмобу, який підтримав ректор Петро Савчук.
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Коментарі 1
Місце проведення - це жах просто.. І при таких-то немаленьких цінах за навчання.. Університет вже і так нічому не вчить, все грошима вирішується, то ще й відчепна та убога урочиста. Що ж далі, шановне керівництво? Невже університет "опуститься" нижче рівня дна?!..
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