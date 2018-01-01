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Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО

Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
На Волині СБУ перекрила канал постачання наркотиків та психотропних речовин до виправної колонії.

Співробітники Служби безпеки України викрили злочинну групу, учасники якої налагодили збут наркотиків та психотропних речовин до однієї із виправних колоній Волинської області, - повідомили у прес-службі управління СБУ у Волинській області.

Правоохоронці встановили, що троє засуджених організували схему постачання наркотиків до установи. Для цієї мети вони залучили двох мешканців Івано-Франківської та Львівської областей, які поштою переправляли пігулки «Subutex», а також амфетамін, метадон та канабіс до одного із районних центрів регіону.

Відправлення отримували троє волинян та переправляли «товар» до колонії. За одну таку «передачу» пособники отримували від трьохсот до п’ятиста гривень.

Вартість однієї пігулки «Subutex» становила для засуджених понад тисячу гривень.

Оперативники спецслужби задокументували сім фактів незаконного переправлення наркотичних засобів та психотропних речовин на територію колонії.

Правоохоронці затримали двох місцевих мешканців після отримання чергової партії «товару».

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2. ст. 307 Кримінального кодексу п’ятьом зловмисникам оголошено про підозру. Двом місцевим мешканцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вирішується питання щодо оголошення решті зловмисників про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО

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Теги: наркотики, кримінал, поліція
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