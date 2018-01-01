«Не маю права прощати», - Савченко про відмову священика МП ховати дитину
Сьогодні, 17:29
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко прокоментував відмову священника УПЦ МП хоронити дитину, хрещену у церкві Київського Патріархату.
Нагадаємо, у селі Озеро Ківерцівського району настоятель Свято-Покровського храму УПЦ отець Михайло Журомський відмовився поховати дівчинку, бо та хрещена у Київському патріархаті.
Трагедія сталася у багатодітній сім’ї села Озеро Ківерцівського району Волинської області.
Після майже п’яти років боротьби з раком зупинилося серце дев’ятирічної Регіни Чужук. Відразу після смерті дитини мама дівчинки звернулася до місцевого священика з проханням провести церковний обряд поховання, проте отримала відмову. За словами жінки, причиною цього стало те, що дівчинку хрестили у церкві Київського патріархату.
Рідні померлої відмови священнослужителя не розуміють, проте і засуджувати не беруться.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко прокоментував вчинок священика, який відмовився відспівувати дитину, хрещену у церкві Київського патріархату.
"Гірка ситуація. Я пам’ятаю аналогічну історію з Запоріжжя, коли не хотів священик відспівувати дитину, хрещену у Київському патріархаті. Я не можу судити священиків – я не їхній суддя, але мені здавалось, що церква – це осередок людяності, добра, інтелігентності. Будемо зустрічатися з вищими сановниками, будемо обговорювати ситуацію. Я таких речей не розумію і не маю права прощати. Ця подія не залишиться нез’ясованою. Якщо будь-які ритуали не спрямовані на людяність, геть їх з України! Також це ще одне свідчення того, що Томос, який підтримав Президент України та абсолютна більшість місцевих на Волині є необхідним. Інституції, навіть ті, які не є державними, але впливають на душі та свідомість громадян не повинні існувати на території держави, якщо вони не сповідують християнську мораль", - зазначив Олександр Ілліч.
Окрім того, Савченко висловив свої співчуття родині з приводи втрати дитини, -повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Дівчинку поховають 5 вересня о 12:00. Обряд проведе священик Української Православної Церкви Київського Патріархату отець Олег Чвир.
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Нагадаємо, у селі Озеро Ківерцівського району настоятель Свято-Покровського храму УПЦ отець Михайло Журомський відмовився поховати дівчинку, бо та хрещена у Київському патріархаті.
Трагедія сталася у багатодітній сім’ї села Озеро Ківерцівського району Волинської області.
Після майже п’яти років боротьби з раком зупинилося серце дев’ятирічної Регіни Чужук. Відразу після смерті дитини мама дівчинки звернулася до місцевого священика з проханням провести церковний обряд поховання, проте отримала відмову. За словами жінки, причиною цього стало те, що дівчинку хрестили у церкві Київського патріархату.
Рідні померлої відмови священнослужителя не розуміють, проте і засуджувати не беруться.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко прокоментував вчинок священика, який відмовився відспівувати дитину, хрещену у церкві Київського патріархату.
"Гірка ситуація. Я пам’ятаю аналогічну історію з Запоріжжя, коли не хотів священик відспівувати дитину, хрещену у Київському патріархаті. Я не можу судити священиків – я не їхній суддя, але мені здавалось, що церква – це осередок людяності, добра, інтелігентності. Будемо зустрічатися з вищими сановниками, будемо обговорювати ситуацію. Я таких речей не розумію і не маю права прощати. Ця подія не залишиться нез’ясованою. Якщо будь-які ритуали не спрямовані на людяність, геть їх з України! Також це ще одне свідчення того, що Томос, який підтримав Президент України та абсолютна більшість місцевих на Волині є необхідним. Інституції, навіть ті, які не є державними, але впливають на душі та свідомість громадян не повинні існувати на території держави, якщо вони не сповідують християнську мораль", - зазначив Олександр Ілліч.
Окрім того, Савченко висловив свої співчуття родині з приводи втрати дитини, -повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.
Дівчинку поховають 5 вересня о 12:00. Обряд проведе священик Української Православної Церкви Київського Патріархату отець Олег Чвир.
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Коментарі 2
В тому Озері то директорка школи чудить,то тепер естафету перейняв священик.Дурдом.гнати таких нелюдів з села!
Творец все видит! Его долготерпение не вечно...Мерзости земные вокруг, сплошные мерзости тех, кто и Господа решили поделить...Считают себя воцерковленными, но так и не поняли, что Он един, во всех ипостасях один!
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