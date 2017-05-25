Стало відомо, хто може очолити волинський центр туризму

Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій Волиньради розглянула питання щодо кандидата на посаду керівника Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА.Про це повідомили у прес-службі облради.Свої документи для участі в конкурсі подало четверо претендентів.Комісія слухала кандидатів в порядку поступлення заяв.Першим свою програму озвучував очільник громадської організації «Національний альянс», який нині керує Центром національно-патріотичного виховання Луцької міської ради.Він вважає, що роботу Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА потрібно переформатувати, роблячи акцент на патріотичному вихованні. Зокрема у планах військово-патріотична та краєзнавчо-туристична робота. Претендент заявив, що має злагоджену команду, тому робитиме ставку на нові кадри. Пообіцяв, що залучатиме позабюджетні кошти.«Все, що я заявляю базується на моєму власному практичному досвіді», - з упевненістю зауважив Бальбуза та нагадав, що має неабияку практику співпраці з молоддю.Між тим, заступник голови ОДАзауважила, що очільник Центру повинен мати досвід роботи не лише з молодими людьми, які вийшли у самостійне життя, а й з школярами. Вона також заявила, що Центр є одним з найкращих в Україні і має хороші традиції.Депутатзробила акцент на важливості ведення краєзнавчої роботи та попуризації серед дітей історичних місць Волині. «Коли людина - патріот маленької батьківщини, то вона - і патріот України»,- впевнена Тимощук.Голова конкурсної комісіїпобажав, аби в потугами Центру була створена мапа національно-патріотичних місць Волині.Потому мала можливість висловитися інший претендент –, яка 20 років працює в Центрі. Вона розповіла про досягнення закладу та своє бачення розвитку. Однією з найбільших проблем, з її слів, є налагодження співпраці з ОТГ.На посаду керівника Центру претендував і. Він також має досвід роботи в Центрі. У програмі - забезпечення доступності позашкільної освіти та розширення діяльності Центру.Виголосив свою програму і багаторічний керівник ЦентруЙого бачення перспектив: посилення позицій філій Центру в сільській місцевості, розвиток дитячих турбаз та залучення позабюджетних коштів для реалізації багатьох ідей, на які не вистачає бюджетного ресурсу.Відповідаючи на запитання голови комісії Олександра Пирожика, Леонід Толстіхін повівдомив, що в Центрі є напрацювання щодо карти національно-патріотичних маршрутів і до кінця цього року вона може бути доконаним продуктом.За результатми голосування, яке відбулося у закритому режимі, комісія рекомендувала укласти контракт з Богданом Бальбузою на посаду директора Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА терміном на один рік.Наразі готується відповідний проект рішення сесії обласної ради, який попередньо розглядатими постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.З остаточним рішенням депутати визначатимуться на сесії. У випадку призначення на сесії, Богдану Бальбузі рекомендовано залишити на посаді заступника Центру Ольгу Яцюк та співпрацювати, використовуючи її багатий досвід роботи та практику.