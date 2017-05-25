Стало відомо, хто може очолити волинський центр туризму

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Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад керівників, підприємств, установ, організацій Волиньради розглянула питання щодо кандидата на посаду керівника Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Свої документи для участі в конкурсі подало четверо претендентів.
Комісія слухала кандидатів в порядку поступлення заяв.
Першим свою програму озвучував очільник громадської організації «Національний альянс» Богдан Бальбуза, який нині керує Центром національно-патріотичного виховання Луцької міської ради.
Він вважає, що роботу Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА потрібно переформатувати, роблячи акцент на патріотичному вихованні. Зокрема у планах військово-патріотична та краєзнавчо-туристична робота. Претендент заявив, що має злагоджену команду, тому робитиме ставку на нові кадри. Пообіцяв, що залучатиме позабюджетні кошти.
«Все, що я заявляю базується на моєму власному практичному досвіді», - з упевненістю зауважив Бальбуза та нагадав, що має неабияку практику співпраці з молоддю.
Між тим, заступник голови ОДА Світлана Мишковець зауважила, що очільник Центру повинен мати досвід роботи не лише з молодими людьми, які вийшли у самостійне життя, а й з школярами. Вона також заявила, що Центр є одним з найкращих в Україні і має хороші традиції.
Депутат Людмила Тимощук зробила акцент на важливості ведення краєзнавчої роботи та попуризації серед дітей історичних місць Волині. «Коли людина - патріот маленької батьківщини, то вона - і патріот України»,- впевнена Тимощук.
Голова конкурсної комісії Олександр Пирожик побажав, аби в потугами Центру була створена мапа національно-патріотичних місць Волині.
Потому мала можливість висловитися інший претендент – Ольга Яцюк, яка 20 років працює в Центрі. Вона розповіла про досягнення закладу та своє бачення розвитку. Однією з найбільших проблем, з її слів, є налагодження співпраці з ОТГ.
На посаду керівника Центру претендував і Петро Петрочук. Він також має досвід роботи в Центрі. У програмі - забезпечення доступності позашкільної освіти та розширення діяльності Центру.
Виголосив свою програму і багаторічний керівник Центру Леонід Толстіхін.
Його бачення перспектив: посилення позицій філій Центру в сільській місцевості, розвиток дитячих турбаз та залучення позабюджетних коштів для реалізації багатьох ідей, на які не вистачає бюджетного ресурсу.
Відповідаючи на запитання голови комісії Олександра Пирожика, Леонід Толстіхін повівдомив, що в Центрі є напрацювання щодо карти національно-патріотичних маршрутів і до кінця цього року вона може бути доконаним продуктом.
За результатми голосування, яке відбулося у закритому режимі, комісія рекомендувала укласти контракт з Богданом Бальбузою на посаду директора Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА терміном на один рік.
Наразі готується відповідний проект рішення сесії обласної ради, який попередньо розглядатими постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.
З остаточним рішенням депутати визначатимуться на сесії. У випадку призначення на сесії, Богдану Бальбузі рекомендовано залишити на посаді заступника Центру Ольгу Яцюк та співпрацювати, використовуючи її багатий досвід роботи та практику.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Свої документи для участі в конкурсі подало четверо претендентів.
Комісія слухала кандидатів в порядку поступлення заяв.
Першим свою програму озвучував очільник громадської організації «Національний альянс» Богдан Бальбуза, який нині керує Центром національно-патріотичного виховання Луцької міської ради.
Він вважає, що роботу Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА потрібно переформатувати, роблячи акцент на патріотичному вихованні. Зокрема у планах військово-патріотична та краєзнавчо-туристична робота. Претендент заявив, що має злагоджену команду, тому робитиме ставку на нові кадри. Пообіцяв, що залучатиме позабюджетні кошти.
«Все, що я заявляю базується на моєму власному практичному досвіді», - з упевненістю зауважив Бальбуза та нагадав, що має неабияку практику співпраці з молоддю.
Між тим, заступник голови ОДА Світлана Мишковець зауважила, що очільник Центру повинен мати досвід роботи не лише з молодими людьми, які вийшли у самостійне життя, а й з школярами. Вона також заявила, що Центр є одним з найкращих в Україні і має хороші традиції.
Депутат Людмила Тимощук зробила акцент на важливості ведення краєзнавчої роботи та попуризації серед дітей історичних місць Волині. «Коли людина - патріот маленької батьківщини, то вона - і патріот України»,- впевнена Тимощук.
Голова конкурсної комісії Олександр Пирожик побажав, аби в потугами Центру була створена мапа національно-патріотичних місць Волині.
Потому мала можливість висловитися інший претендент – Ольга Яцюк, яка 20 років працює в Центрі. Вона розповіла про досягнення закладу та своє бачення розвитку. Однією з найбільших проблем, з її слів, є налагодження співпраці з ОТГ.
На посаду керівника Центру претендував і Петро Петрочук. Він також має досвід роботи в Центрі. У програмі - забезпечення доступності позашкільної освіти та розширення діяльності Центру.
Виголосив свою програму і багаторічний керівник Центру Леонід Толстіхін.
Його бачення перспектив: посилення позицій філій Центру в сільській місцевості, розвиток дитячих турбаз та залучення позабюджетних коштів для реалізації багатьох ідей, на які не вистачає бюджетного ресурсу.
Відповідаючи на запитання голови комісії Олександра Пирожика, Леонід Толстіхін повівдомив, що в Центрі є напрацювання щодо карти національно-патріотичних маршрутів і до кінця цього року вона може бути доконаним продуктом.
За результатми голосування, яке відбулося у закритому режимі, комісія рекомендувала укласти контракт з Богданом Бальбузою на посаду директора Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської ОДА терміном на один рік.
Наразі готується відповідний проект рішення сесії обласної ради, який попередньо розглядатими постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.
З остаточним рішенням депутати визначатимуться на сесії. У випадку призначення на сесії, Богдану Бальбузі рекомендовано залишити на посаді заступника Центру Ольгу Яцюк та співпрацювати, використовуючи її багатий досвід роботи та практику.
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Коментарі 1
М-да... просто слів немає... :(((
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