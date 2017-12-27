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Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*

Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
У білих тонах та з оригінальним дизайном – у районі вулиці Дубнівської поблизу Луцька зводять закрите містечко із двоповерхових таунхаусів. Житловий комплекс має назву «Сіріус». Він названий в честь найяскравішої зорі в небі.

Зводить котеджі будівельна компанія «Інвестор». Усього їх 16, а гаражів – 20, - пише "Перший".

У першому виконують сантехнічні роботи. У другому триває оформлення фасаду та мембранна поклейка даху. Фасадні роботи відбуваються також у гаражах, а біля будівлі встановлюють паркан.

Помешкання ідеально підходять для тих, хто підтримує використання енергозберігаючих технологій.

Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*
Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*

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Теги: Інвестор, котеджне містечко, Луцьк
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