Поблизу Луцька будують незвичайне котеджне містечко. ФОТО*





Зводить котеджі будівельна компанія «Інвестор». Усього їх 16, а гаражів – 20, - пише "



У першому виконують сантехнічні роботи. У другому триває оформлення фасаду та мембранна поклейка даху. Фасадні роботи відбуваються також у гаражах, а біля будівлі встановлюють паркан.



Помешкання ідеально підходять для тих, хто підтримує використання енергозберігаючих технологій.





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