Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week

Артема Федецького Юлія



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



"Любі дівчата, 23 вересня в Мілані у найкрасивішому палаці Європи - Palazzo Turatti в рамках Milan Fashion Week відбудеться показ нової монохромної колекції під назвою passionbyyf. Запрошення вже готові! Ви можете придбати їх у нашому офіційному магазині. До зустрічі на показі! p.s. буде дуже гаряче, обіцяю", - написала Юлія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька дизайнерка і дружина футболіста представить свою нову колекцію одягу в Мілані.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Любі дівчата, 23 вересня в Мілані у найкрасивішому палаці Європи - Palazzo Turatti в рамках Milan Fashion Week відбудеться показ нової монохромної колекції під назвою passionbyyf. Запрошення вже готові! Ви можете придбати їх у нашому офіційному магазині. До зустрічі на показі! p.s. буде дуже гаряче, обіцяю", - написала Юлія.

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