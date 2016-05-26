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Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week

Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week
Луцька дизайнерка і дружина футболіста Артема Федецького Юлія представить свою нову колекцію одягу в Мілані.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Любі дівчата, 23 вересня в Мілані у найкрасивішому палаці Європи - Palazzo Turatti в рамках Milan Fashion Week відбудеться показ нової монохромної колекції під назвою passionbyyf. Запрошення вже готові! Ви можете придбати їх у нашому офіційному магазині. До зустрічі на показі! p.s. буде дуже гаряче, обіцяю", - написала Юлія.

Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week

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Теги: Юлія Федецька, Мілан
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