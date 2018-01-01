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Де у Луцьку не буде світла 6 вересня

Де у Луцьку не буде світла 6 вересня
Повідомили, на яких вулицях у Луцьку відбудеться тимчасове відімкнення електрики у четвер, 6 вересня.

Про це повідомили на сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 6 вересня, буде припинене електропостачання за такими адресами:

9.00-17.00- вул. Тарасова, 36-52, 53-71, вул. Садова, вул. Балтійська, вул. Західна, вул. Педагогічна, вул. Зелена, вул. Челюскіна, пров. Садовий.

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Теги: світло, електропостачання
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