Де у Луцьку не буде світла 6 вересня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, на яких вулицях у Луцьку відбудеться тимчасове відімкнення електрики у четвер, 6 вересня.
Про це повідомили на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 6 вересня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00-17.00- вул. Тарасова, 36-52, 53-71, вул. Садова, вул. Балтійська, вул. Західна, вул. Педагогічна, вул. Зелена, вул. Челюскіна, пров. Садовий.
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Про це повідомили на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 6 вересня, буде припинене електропостачання за такими адресами:
9.00-17.00- вул. Тарасова, 36-52, 53-71, вул. Садова, вул. Балтійська, вул. Західна, вул. Педагогічна, вул. Зелена, вул. Челюскіна, пров. Садовий.
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