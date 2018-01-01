У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО





ДТП трапилася 5 вересня, близько 15:00, – пише



За словами очевидців, Peugeot загальмував на «зебрі», щоб пропустити пішохода. Водій мінівена, який рухався позаду, не дотримався дистанції, не встиг зреагувати та зупинитися і протаранив зад Peugeot.



Потерпілих внаслідок ДТП немає.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Львівській Renault Trafic зіткнувся з Peugeot.ДТП трапилася 5 вересня, близько 15:00, – пише БУГ За словами очевидців, Peugeot загальмував на «зебрі», щоб пропустити пішохода. Водій мінівена, який рухався позаду, не дотримався дистанції, не встиг зреагувати та зупинитися і протаранив зад Peugeot.Потерпілих внаслідок ДТП немає.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію