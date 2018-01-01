У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
Сьогодні, 10:32
У Нововолинську на вулиці Львівській Renault Trafic зіткнувся з Peugeot.
ДТП трапилася 5 вересня, близько 15:00, – пише БУГ.
За словами очевидців, Peugeot загальмував на «зебрі», щоб пропустити пішохода. Водій мінівена, який рухався позаду, не дотримався дистанції, не встиг зреагувати та зупинитися і протаранив зад Peugeot.
Потерпілих внаслідок ДТП немає.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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ДТП трапилася 5 вересня, близько 15:00, – пише БУГ.
За словами очевидців, Peugeot загальмував на «зебрі», щоб пропустити пішохода. Водій мінівена, який рухався позаду, не дотримався дистанції, не встиг зреагувати та зупинитися і протаранив зад Peugeot.
Потерпілих внаслідок ДТП немає.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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