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У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО

У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
У Нововолинську на вулиці Львівській Renault Trafic зіткнувся з Peugeot.

ДТП трапилася 5 вересня, близько 15:00, – пише БУГ.

За словами очевидців, Peugeot загальмував на «зебрі», щоб пропустити пішохода. Водій мінівена, який рухався позаду, не дотримався дистанції, не встиг зреагувати та зупинитися і протаранив зад Peugeot.

Потерпілих внаслідок ДТП немає.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Нововолинськ
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