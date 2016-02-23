Волиняни почали більше їздити тролейбусами
Сьогодні, 19:45
За січень-липень 2018 року послугами міського електротранспорту на Волині скористалося на 13% більше людей, ніж за такий же період минулого року.
Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1240,2 млн.пас.км та перевезено 59,7 млн. пасажирів, що відповідно на 6,2% більше та на 0,8% менше, ніж у січні–липні 2017р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 41,0 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–липні 2017р., міського електротранспорту – 18,7 млн. пасажирів, що на 13,0% більше.
Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 594,7 тис.т вантажів та 1,4 млн. пасажирів, що відповідно на 1,1% та 5,7% менше, ніж рік тому.
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Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1240,2 млн.пас.км та перевезено 59,7 млн. пасажирів, що відповідно на 6,2% більше та на 0,8% менше, ніж у січні–липні 2017р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 41,0 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–липні 2017р., міського електротранспорту – 18,7 млн. пасажирів, що на 13,0% більше.
Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 594,7 тис.т вантажів та 1,4 млн. пасажирів, що відповідно на 1,1% та 5,7% менше, ніж рік тому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ще трохи і люди й на тролейбус грошей не будуть мати!
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