Волиняни почали більше їздити тролейбусами

За січень-липень 2018 року послугами міського електротранспорту на Волині скористалося на 13% більше людей, ніж за такий же період минулого року.Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1240,2 млн.пас.км та перевезено 59,7 млн. пасажирів, що відповідно на 6,2% більше та на 0,8% менше, ніж у січні–липні 2017р.Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 41,0 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–липні 2017р., міського електротранспорту – 18,7 млн. пасажирів, що на 13,0% більше.Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 594,7 тис.т вантажів та 1,4 млн. пасажирів, що відповідно на 1,1% та 5,7% менше, ніж рік тому.