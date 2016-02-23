вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни почали більше їздити тролейбусами

Волиняни почали більше їздити тролейбусами
За січень-липень 2018 року послугами міського електротранспорту на Волині скористалося на 13% більше людей, ніж за такий же період минулого року.

Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1240,2 млн.пас.км та перевезено 59,7 млн. пасажирів, що відповідно на 6,2% більше та на 0,8% менше, ніж у січні–липні 2017р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 41,0 млн. пасажирів, що на 6,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–липні 2017р., міського електротранспорту – 18,7 млн. пасажирів, що на 13,0% більше.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 594,7 тис.т вантажів та 1,4 млн. пасажирів, що відповідно на 1,1% та 5,7% менше, ніж рік тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, тролейбуси, маршрутки, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще трохи і люди й на тролейбус грошей не будуть мати!
Відповісти
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьку – 933: перший випуск «Протилежного погляду LIVE» у новому сезоні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 вересня
Сьогодні, 19:56
Волиняни почали більше їздити тролейбусами
Сьогодні, 19:45
Не реагувала на нашатир і покрилася синцями: усі подробиці смерті першокласниці на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Три села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
09 липень, 14:35
У Луцьку спеціальна комісія перевірятиме маршрутки та тролейбуси У Луцьку спеціальна комісія перевірятиме маршрутки та тролейбуси
23 лютий, 2016, 14:23
Які марштрутки у Луцьку можуть змінити на тролейбуси Які марштрутки у Луцьку можуть змінити на тролейбуси
19 лютий, 2015, 16:15
Романюк мріє, щоб всі маршрутки у Луцьку замінили на тролейбуси Романюк мріє, щоб всі маршрутки у Луцьку замінили на тролейбуси
06 лютий, 2015, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Берегиня роду з приголомшливою долею: довгожителька з Шацька відсвяткувала 95-ий день народження
05 вересень, 19:48
 1
Луцьку – 933: перший випуск «Протилежного погляду LIVE» у новому сезоні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 вересня
Сьогодні, 19:56
 0
Волиняни почали більше їздити тролейбусами
Сьогодні, 19:45
 0
Не реагувала на нашатир і покрилася синцями: усі подробиці смерті першокласниці на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8