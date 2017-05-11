Слоник і сміття: занедбаний ботанічний сад у Луцьку. ФОТО





Про це йдеться у матеріалі Ірини Кабанової на шпальтах інтернет-видання



Ботанічний сад заснували у 1977 році. Щоправда, у часи незалежності він почав занепадати.



На правобережній ділянці саду стоїть неофіційний символ Луцька — «слоненя». Це - колишній фонтан зі скульптурою слона. Кажуть, спочатку він зображав героїв байки Крилова «Слон і Моська». Збудували його ще у 1950-і роки. Згодом фонтан перестав працювати, тож його переробили у квітник.



Існує традиція - «слоника» щороку перефарбовують.



На жаль, нині за ботанічним садом мало хто доглядає. Тут часто відпочивальники лишають після себе гори сміття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Шопена вздовж річки Сапалаївки розтягнувся луцький ботанічний сад. Точніше - те, що від нього лишилось.Про це йдеться у матеріаліна шпальтах інтернет-видання Волинь24 Ботанічний сад заснували у 1977 році. Щоправда, у часи незалежності він почав занепадати.На правобережній ділянці саду стоїть неофіційний символ Луцька — «слоненя». Це - колишній фонтан зі скульптурою слона. Кажуть, спочатку він зображав героїв байки Крилова «Слон і Моська». Збудували його ще у 1950-і роки. Згодом фонтан перестав працювати, тож його переробили у квітник.Існує традиція - «слоника» щороку перефарбовують.На жаль, нині за ботанічним садом мало хто доглядає. Тут часто відпочивальники лишають після себе гори сміття.

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