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Слоник і сміття: занедбаний ботанічний сад у Луцьку. ФОТО

Слоник і сміття: занедбаний ботанічний сад у Луцьку. ФОТО
На вулиці Шопена вздовж річки Сапалаївки розтягнувся луцький ботанічний сад. Точніше - те, що від нього лишилось.

Про це йдеться у матеріалі Ірини Кабанової на шпальтах інтернет-видання Волинь24.

Ботанічний сад заснували у 1977 році. Щоправда, у часи незалежності він почав занепадати.

На правобережній ділянці саду стоїть неофіційний символ Луцька — «слоненя». Це - колишній фонтан зі скульптурою слона. Кажуть, спочатку він зображав героїв байки Крилова «Слон і Моська». Збудували його ще у 1950-і роки. Згодом фонтан перестав працювати, тож його переробили у квітник.

Існує традиція - «слоника» щороку перефарбовують.

На жаль, нині за ботанічним садом мало хто доглядає. Тут часто відпочивальники лишають після себе гори сміття.


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Теги: ботанічний сад, Луцьк
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