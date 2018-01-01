Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*
Сьогодні, 14:15
13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру імпровізації «Чорний квадрат».
Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими,
правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами.
«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з
непередбачуваними сюжетними поворотами.
Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.
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Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими,
правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами.
«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з
непередбачуваними сюжетними поворотами.
Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.
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