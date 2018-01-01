Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*





Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими,

правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами.



«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з

непередбачуваними сюжетними поворотами.



Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру імпровізації «Чорний квадрат».Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими,правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами.«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень знепередбачуваними сюжетними поворотами.Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.

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