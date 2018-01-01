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Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*

Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*
13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру імпровізації «Чорний квадрат».

Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими,
правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами. 

«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з
непередбачуваними сюжетними поворотами.

Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.

Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» знову у Промені*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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