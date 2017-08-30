З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбулася урочиста посвята в першокурсники - цьогоріч до вишу вступили майже 2 тисячі новобранців.Святкові заходи відбулися 7 вересня.На площі перед головним корпусом вишу було людно - тут вишикувалися першокурсники у мантіях із синьо-жовтими хустинками, а трохи далі розташувалися магістри, яким цьогоріч знову довелося відчути себе абітурієнтами, складаючи іспити та здаючи документи на 5 курс.Студенти тримали у руках сині та жовті кульки, а також букети для викладачів. Збоку чималою шеренгою розташувалися батьки, які раз-у-раз знімкували дітей та крадькома змахували з очей сльози.Мама першокурсника із географічного факультетурозповіла, що нині для не дуже щасливий день - вона віддає до вишу свого єдиного сина."Йому вже хочеться бути студентом, зараз йому дуже цікаво вчитися, тому я сподіваюся, що він не розчарується і все буде добре. Він у мене непогано вчиться. Ми їх сьогодні перший раз урочисто ведемо, це майже як в перший клас. Батькам дуже приємно, та й дітям, я думаю, цікаво", - додала жінка. Хлопець буде навчатися на географічному факультеті, і, за його словами, над вибором спеціальності думав недовго."Мені географія завжди подобалася, у школі в мене були непогані оцінки. Я навчатимуся в групі фізичної географії, у нас тут 11 студентів", - додав хлопець.Студентка першого курсу прикладної лінгвістикиподілилася, що за тиждень навчання вже встигла здружитися із одногрупниками."Батьки підтримали мій вибір, у нас вже був навчальний тиждень, ми подружилися з групою і навіть сьогодні вже підемо святкувати", - мовила вона. На урочисту посвяту до дівчини прийшли усі її бабусі та дідусі."Я навіть не можу описати враження, мене переповнюють сльози радості, що ми дочекалися, як наша внучка йде до вузу. Ми її вели у перший клас, а тепер ведемо на перший курс", - додала бабуся дівчинки. Родичі дівчини додали, що вболіватимуть за її успіхи на навчанні.Магістри натомість в очікуванні урочистостей хвилювалися помітно менше - для них це вже не перша посвята."Я люблю Луцьк, люблю СНУ, тут вчилися мої сестри, а тепер я", - розповіла п'ятикурсниця. Її мамадодала, що "пропустила" вступ дочки, проте сьогодні на посвяту прийшли всією родиною."Приємно, що дочка вже велика, вже майже вивчилася. Добре, що є такі урочистості - традиції треба зберігати. Кожен вуз має свої особливості святкування, тому їх треба берегти", - мовила Галина Маїк.Поряд вже почали вигравати дівчата на барабанах, то "лінійка" умить притихла. Тоді вступив оркестр Луцького прикордонного загону, який подарував присутнім свій неперевершений виступ.Після короткого вітання ректор СНУпередав слово голові ОДА. Посадовець зауважив, що нині йому приємно відвідати урочистості та бачити стільки усміхнених облич."Я розумію, наскільки це визначна подія в родині кожного, хто має студента - це вже пройдена маленька частина життя, починається самостійних шлях. Цей шлях вибраний правильно, бо університет дійсно авторитетний, популярний та відомий в Україні. За Західну Україну то я взагалі мовчу - це один із постачальників високопрофесійних кадрів, освічених людей, які розвиватимуть нашу княжу Волинь", - зауважив посадовець. Також він побажав студентам натхнення на нелегкій студентській ниві.Опісля владика Луцький та Волинськийта святі отці поблагословили студентів на новий навчальний рік."Я шаную вас усіх, хто стоїть в перших рядах, хто сьогодні зібрався на цій площі, бо ви справжні українці - ті, які обрали свій виш, які шанують свою науку і люблять свою державу", - мовив владика. Після короткої промови він освятив усіх присутніх на лінійці, а всі вшанували хвилиною мовчання полеглих Героїв.Далі сотні студентів у мантіях заполонили центр міста: почалася урочиста хода. Вона пройшла до стадіону СНУ, де і мали відбутися головні урочистості. Відтак, коли усі знову вишикувалися, розпочалося інавгураційне відкриття навчального року.Студентів вітали посадовці, які завітали на свято, а низці першокурсників навіть вручили подяки. Відтак, слово надали першокурснику, який вступив до вишу після участі в АТО зауважив, що війна змінила усіх людей."Я для себе вирішив: хочу лишитися в Україні, розвивати себе як професіонала себе своєї справ. Я дуже люблю мандрувати, тому обрав географію", - мовив хлопець.Опісля зачитали присягу студента - першокурсницядекламувала клятву, а усі хором тричі повторили традиційне "Присягаємо!" Опісля склали присягу майбутні фармацевти - їхню присягу зачитала"Від сьогодні ви вже не просто першокурсники і не абітурієнти - ви вже повноправні члени колективу, студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки... Дозвольте привітати всіх із початком навчального року в нашому, одному із найкращих університетів України. Я думаю, що всі студенти, як прийшли на інавгурацію, піднімуть імідж нашого вишу ще на багато сходинок», - звернувся до студентів ректор вишуОкрім того, він переконаний що із кожним новим поколінням студентів треба нарощувати оберти навчання викладацького складу, аби надавати якісні і сучасні знання.У рамках святкувань гостям подарували декілька вокальних номерів. Завершили свято традиційним випусканням кульок у небо, а також підкиданням капелюхів. Опісля вже повноправні студенти вирушили робити фотографії та святкувати свою "інавгурацію".