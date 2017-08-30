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З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки відбулася урочиста посвята в першокурсники - цьогоріч до вишу вступили майже 2 тисячі новобранців.

Святкові заходи відбулися 7 вересня.

На площі перед головним корпусом вишу було людно - тут вишикувалися першокурсники у мантіях із синьо-жовтими хустинками, а трохи далі розташувалися магістри, яким цьогоріч знову довелося відчути себе абітурієнтами, складаючи іспити та здаючи документи на 5 курс.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Студенти тримали у руках сині та жовті кульки, а також букети для викладачів. Збоку чималою шеренгою розташувалися батьки, які раз-у-раз знімкували дітей та крадькома змахували з очей сльози.

Мама першокурсника із географічного факультету Артема Капітули Юлія розповіла, що нині для не дуже щасливий день - вона віддає до вишу свого єдиного сина.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

"Йому вже хочеться бути студентом, зараз йому дуже цікаво вчитися, тому я сподіваюся, що він не розчарується і все буде добре. Він у мене непогано вчиться. Ми їх сьогодні перший раз урочисто ведемо, це майже як в перший клас. Батькам дуже приємно, та й дітям, я думаю, цікаво", - додала жінка. Хлопець буде навчатися на географічному факультеті, і, за його словами, над вибором спеціальності думав недовго.

"Мені географія завжди подобалася, у школі в мене були непогані оцінки. Я навчатимуся в групі фізичної географії, у нас тут 11 студентів", - додав хлопець.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Студентка першого курсу прикладної лінгвістики Анастасія Войтюкподілилася, що за тиждень навчання вже встигла здружитися із одногрупниками.

"Батьки підтримали мій вибір, у нас вже був навчальний тиждень, ми подружилися з групою і навіть сьогодні вже підемо святкувати", - мовила вона. На урочисту посвяту до дівчини прийшли усі її бабусі та дідусі.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

"Я навіть не можу описати враження, мене переповнюють сльози радості, що ми дочекалися, як наша внучка йде до вузу. Ми її вели у перший клас, а тепер ведемо на перший курс", - додала бабуся дівчинки Євгенія Войтюк. Родичі дівчини додали, що вболіватимуть за її успіхи на навчанні.

Магістри натомість в очікуванні урочистостей хвилювалися помітно менше - для них це вже не перша посвята.

"Я люблю Луцьк, люблю СНУ, тут вчилися мої сестри, а тепер я", - розповіла п'ятикурсниця Наталія Маїк. Її мама Галина додала, що "пропустила" вступ дочки, проте сьогодні на посвяту прийшли всією родиною.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

"Приємно, що дочка вже велика, вже майже вивчилася. Добре, що є такі урочистості - традиції треба зберігати. Кожен вуз має свої особливості святкування, тому їх треба берегти", - мовила Галина Маїк.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Поряд вже почали вигравати дівчата на барабанах, то "лінійка" умить притихла. Тоді вступив оркестр Луцького прикордонного загону, який подарував присутнім свій неперевершений виступ.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Після короткого вітання ректор СНУ Ігор Коцан передав слово голові ОДА Олександру Савченку. Посадовець зауважив, що нині йому приємно відвідати урочистості та бачити стільки усміхнених облич.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

"Я розумію, наскільки це визначна подія в родині кожного, хто має студента - це вже пройдена маленька частина життя, починається самостійних шлях. Цей шлях вибраний правильно, бо університет дійсно авторитетний, популярний та відомий в Україні. За Західну Україну то я взагалі мовчу - це один із постачальників високопрофесійних кадрів, освічених людей, які розвиватимуть нашу княжу Волинь", - зауважив посадовець. Також він побажав студентам натхнення на нелегкій студентській ниві.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Опісля владика Луцький та Волинський Михаїл та святі отці поблагословили студентів на новий навчальний рік.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

"Я шаную вас усіх, хто стоїть в перших рядах, хто сьогодні зібрався на цій площі, бо ви справжні українці - ті, які обрали свій виш, які шанують свою науку і люблять свою державу", - мовив владика. Після короткої промови він освятив усіх присутніх на лінійці, а всі вшанували хвилиною мовчання полеглих Героїв.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Далі сотні студентів у мантіях заполонили центр міста: почалася урочиста хода. Вона пройшла до стадіону СНУ, де і мали відбутися головні урочистості. Відтак, коли усі знову вишикувалися, розпочалося інавгураційне відкриття навчального року.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Студентів вітали посадовці, які завітали на свято, а низці першокурсників навіть вручили подяки. Відтак, слово надали першокурснику Антону Трофімуку, який вступив до вишу після участі в АТО зауважив, що війна змінила усіх людей.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

"Я для себе вирішив: хочу лишитися в Україні, розвивати себе як професіонала себе своєї справ. Я дуже люблю мандрувати, тому обрав географію", - мовив хлопець.

Опісля зачитали присягу студента - першокурсниця Дарина Корець декламувала клятву, а усі хором тричі повторили традиційне "Присягаємо!" Опісля склали присягу майбутні фармацевти - їхню присягу зачитала Анна Конах.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

"Від сьогодні ви вже не просто першокурсники і не абітурієнти - ви вже повноправні члени колективу, студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки... Дозвольте привітати всіх із початком навчального року в нашому, одному із найкращих університетів України. Я думаю, що всі студенти, як прийшли на інавгурацію, піднімуть імідж нашого вишу ще на багато сходинок», - звернувся до студентів ректор вишу Ігор Коцан.
З оркестром та кульками: першокурсників СНУ урочисто посвятили у студенти. ФОТО

Окрім того, він переконаний що із кожним новим поколінням студентів треба нарощувати оберти навчання викладацького складу, аби надавати якісні і сучасні знання.

У рамках святкувань гостям подарували декілька вокальних номерів. Завершили свято традиційним випусканням кульок у небо, а також підкиданням капелюхів. Опісля вже повноправні студенти вирушили робити фотографії та святкувати свою "інавгурацію".


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Теги: інавгурація, СНУ, посвята, ФОТО
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