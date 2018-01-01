У Луцьку просять підсунути дорожній знак, бо його не видно водіям
Сьогодні, 18:26
У Луцьку просять встановити знак "Пішохідний перехід" ближче до дороги, оскільки його теперішнє розташування не дозволяє його вчасно побачити водіям.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Юлія Дерев'янчук.
"По вул. Яровиця, коли їхати від вул. Набережна в сторону кінотеатру "Промінь" знаходиться знак "пішохідного переходу", якого не видно водіям автомобілів, оскільки він знаходиться надто далеко від проїжджої частини та ще й за деревом. Це ускладнює для пішоходів можливість переходу дороги в цьому місці. Прошу вирішити дану проблему", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Юлія Дерев'янчук.
"По вул. Яровиця, коли їхати від вул. Набережна в сторону кінотеатру "Промінь" знаходиться знак "пішохідного переходу", якого не видно водіям автомобілів, оскільки він знаходиться надто далеко від проїжджої частини та ще й за деревом. Це ускладнює для пішоходів можливість переходу дороги в цьому місці. Прошу вирішити дану проблему", - йдеться у повідомленні.
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