Помічник для господинь: волинянин змайстрував диво-пристрій для консервації

Сергія Cуща із Стобихівки знають у навколишніх селах чи не в кожній хаті. Великої слави і популярності чоловік зажив особливо у жіноцтва.



Універсальний пристрій цього місцевого Кулібіна, спроектований і виготовлений власними руками, котрий зветься автоклав, значно полегшує і спрощує труд господинь, які консервують салати, тушонку, фрукти, варення… загалом будь-що, - пише газета



“За такий чудовий подарунок ми готові зацілувати його до безтями”, — жартує жителька села Карпилівка Лілія Беденюк, котра якраз вивантажувала з автоклава півлітрові слоїки зі згущеним молоком.



На обійсті чоловік саме чаклував на подвір’ї за улюбленим заняттям. Уловивши мою зацікавленість, з якою я розглядав кілька автоклавів, на яких висихала під палючим сонцем свіжонанесена фарба, з усмішкою Сергій запитав, потиснувши руку в знак привітання: “Теж хочеш порадувати дружину і полегшити її працю? Любиш смакувати домашніми закрутками?”



Слово за словом після кількахвилинного “як життя?”, “як здоров’я?”, “як діти?” знову повернулися до об’єкту моєї уваги.



"Нічого надскладного у цьому домашньому електрокухареві немає. Працює він на електриці і дуже простий у використанні. Одноразово завантажується для приготування 16 півлітрових слоїків. З його допомогою можна консервувати будь-що. Наприклад, готували ми м’ясо птиці, накладали його в банки разом з кісточками. Після приготування відкрили баночку так би мовити для проби. Не повірите, кістки стали такими ж м’якими, як і м’ясо. Робили і консерви з риби, теж з кістками. Як кажуть хазяйки, усе перемліло, аж тане в роті. Смачно виходить. Тож люди навперебій замовляють", — ділиться секретом майстер.



Придбав і я своїй дружині такий подарунок. Ви знаєте, і не прогадав. Готували згущене молоко. Така смакота, що за вуха не відтягнеш. Тепер п’ю вранці чай і щоразу згадую Кулібіна із Стобихівки.

Петро ПОЛІСЬКИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Стобихівки знають у навколишніх селах чи не в кожній хаті. Великої слави і популярності чоловік зажив особливо у жіноцтва.Універсальний пристрій цього місцевого Кулібіна, спроектований і виготовлений власними руками, котрий зветься автоклав, значно полегшує і спрощує труд господинь, які консервують салати, тушонку, фрукти, варення… загалом будь-що, - пише газета Полісся “За такий чудовий подарунок ми готові зацілувати його до безтями”, — жартує жителька села Карпилівка, котра якраз вивантажувала з автоклава півлітрові слоїки зі згущеним молоком.На обійсті чоловік саме чаклував на подвір’ї за улюбленим заняттям. Уловивши мою зацікавленість, з якою я розглядав кілька автоклавів, на яких висихала під палючим сонцем свіжонанесена фарба, з усмішкою Сергій запитав, потиснувши руку в знак привітання: “Теж хочеш порадувати дружину і полегшити її працю? Любиш смакувати домашніми закрутками?”Слово за словом після кількахвилинного “як життя?”, “як здоров’я?”, “як діти?” знову повернулися до об’єкту моєї уваги."Нічого надскладного у цьому домашньому електрокухареві немає. Працює він на електриці і дуже простий у використанні. Одноразово завантажується для приготування 16 півлітрових слоїків. З його допомогою можна консервувати будь-що. Наприклад, готували ми м’ясо птиці, накладали його в банки разом з кісточками. Після приготування відкрили баночку так би мовити для проби. Не повірите, кістки стали такими ж м’якими, як і м’ясо. Робили і консерви з риби, теж з кістками. Як кажуть хазяйки, усе перемліло, аж тане в роті. Смачно виходить. Тож люди навперебій замовляють", — ділиться секретом майстер.Придбав і я своїй дружині такий подарунок. Ви знаєте, і не прогадав. Готували згущене молоко. Така смакота, що за вуха не відтягнеш. Тепер п’ю вранці чай і щоразу згадую Кулібіна із Стобихівки.

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