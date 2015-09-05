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Оновлений стадіон у Луцьку відкриють футбольним матчем

Оновлений стадіон у Луцьку відкриють футбольним матчем
У Луцьку на мікрорайоні Вересневе відкриють реконструйований футбльний стадіон.

Урочисте відкриття відбудеться 9 вересня, - пишуть Волинські Новини.

Розпочнеться захід о 12 годині за адресою вул. Корольова, 10 (біля Будинку культури).

У програмі:

- футбольний матч між командами Кристал (Вересне) – ФК «ДЮСШ №2»

- Дитячий футбольний турнір

- Показову виступи вихованців ДЮСШ №2.

Минулоріч, з ініціативи депутата міської ради Бориса Смаля тут розпочалися роботи з відновлення спортивного поля. З міського бюджету були виділені кошти, вивезено усе сміття, вичищено територію від самосіву, проведено вирівнювання площі та посіяно траву. Також у межах проекту облаштували футбольне поле, встановили відеоспостереження, придбали обладнання для покосу й поливу трави, облаштували трибуни.


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Теги: стадіон, відкриття, відновлення
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