Оновлений стадіон у Луцьку відкриють футбольним матчем
Сьогодні, 03:17
У Луцьку на мікрорайоні Вересневе відкриють реконструйований футбльний стадіон.
Урочисте відкриття відбудеться 9 вересня, - пишуть Волинські Новини.
Розпочнеться захід о 12 годині за адресою вул. Корольова, 10 (біля Будинку культури).
У програмі:
- футбольний матч між командами Кристал (Вересне) – ФК «ДЮСШ №2»
- Дитячий футбольний турнір
- Показову виступи вихованців ДЮСШ №2.
Минулоріч, з ініціативи депутата міської ради Бориса Смаля тут розпочалися роботи з відновлення спортивного поля. З міського бюджету були виділені кошти, вивезено усе сміття, вичищено територію від самосіву, проведено вирівнювання площі та посіяно траву. Також у межах проекту облаштували футбольне поле, встановили відеоспостереження, придбали обладнання для покосу й поливу трави, облаштували трибуни.
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Урочисте відкриття відбудеться 9 вересня, - пишуть Волинські Новини.
Розпочнеться захід о 12 годині за адресою вул. Корольова, 10 (біля Будинку культури).
У програмі:
- футбольний матч між командами Кристал (Вересне) – ФК «ДЮСШ №2»
- Дитячий футбольний турнір
- Показову виступи вихованців ДЮСШ №2.
Минулоріч, з ініціативи депутата міської ради Бориса Смаля тут розпочалися роботи з відновлення спортивного поля. З міського бюджету були виділені кошти, вивезено усе сміття, вичищено територію від самосіву, проведено вирівнювання площі та посіяно траву. Також у межах проекту облаштували футбольне поле, встановили відеоспостереження, придбали обладнання для покосу й поливу трави, облаштували трибуни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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