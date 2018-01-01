На Волині прикордонники зловили тютюнових контрабандистів





Про це інформує Держприкоордонслужба.



Під час перевірки отриманої оперативної інформації щодо можливої протиправної діяльності поблизу державного кордону, прикордонники виявили та затримали чотирьох громадян України. За 50 метрів від українсько-польського кордону правопорушники несли шість ящиків тютюнових виробів різних найменувань.



Наразі на затриманих громадян складено протоколи за статтями 202 та 204-1 КУпАП. Виявлений товар передано працівникам Державної фіскальної служби України.





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