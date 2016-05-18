«Чорті-що, а збоку бантик»: думки гостей про «Ніч в Луцькому замку»





Нагадаємо, що арт-шоу «Ніч у луцькому замку»



Своїми думками з приводу дійства, гості фестивалю ділилися з Інформаційним агенством ВолиньPost.



Зокрема лучани стверджували, що очікували більше цікавих дійств, мистецьких зон та ретельнішої організації.



Волонтер руху фронтових стоматологів «ТриЗуб дентал» Віктор Міщук розповідає, що на фестиваль приїхав за рекомендацією друга, який вже кілька років відвідує «Ніч у Луцькому замку» та залишився розчарованим.



«Мені мій друг дав рекламу цього заходу, бо бував на фестивалі раніше. Казав, що буде шоу ковалів, будуть гончарі, якісь інші майстри. Мене це дуже зацікавило. А тут нічого цього немає. Я запрошував ще своїх друзів з «ТриЗуб дентал» приїхати на фестиваль. Це добровольці, волонтери, які в АТО вже більше трьох років лікують зуби. Я їх запросив і я радий, що вони все-таки затрималися в Буковелі і не приїхали, бо мені було б соромно», – зізнався пан Віктор.



Незадоволеним відсутністю майстрів залишився і гість з міста Ратного:



«Я коваль, я сюди приїжджаю ще з 2011 року. Оці ангели, мабуть, найкраще, що тут є. Але де гончарі? Де ковалі? Хоч бери і сам роби шоу».



Без великого ентузіазму розповідає про відпочинок на фестивалі молодь. Дівчата кажуть – з 9 вечора і аж до опівночі не мали чим себе зайняти.



«Отой класичний концерт, який триває вже стільки часу, варто було б чимось розбавити. Бо там хтось сидить слухає, а далі по території нічого цікавого не відбувається», – поділилася враженнями Оксана.

Окрім того дівчина додає – ціна вхідного квитка занадто висока з огляду на наповнення фестивалю.



Більшість відвідувачів зізнаються – вподобали фаєр-шоу та 3Д-мапінг. А от присутність ангелів на стінах була зрозумілою також не для всіх.



«Ми прийшли відразу, коли почався перфоменс. Я вже кілька років хотіла потрапити на фестиваль, але все не виходило бути в місті на той час. Чесно кажучи, мені не дуже сподобалися ангели, я не зрозуміла до чого вони були на середньовічному фестивалі. Але 3Д-мапінг був дуже крутий. На замку він виглядав грандіозно», – розповіла Софія.



Дехто з відвідувачів пішов ще на середині фестивалю. На запитання, чому так рано покидає святкування, чоловік відповів коротко і лаконічно: «Бо то чорті що, а збоку бантик».



Проте, чимало лучан залишилися задоволеними від відвідин «Ночі у Луцькому замку». Для декого фестиваль таки став «приємним відкриттям», бо побачити такі інсталяції навіть не сподівалися.

«Я думаю, що за такими фестивалями майбутнє і вони повинні бути. Луцьк дуже гарне європейське місто, яке має проводити такі фестивалі, яке повинне себе показувати в Європі і в яке повинні приїжджати люди з інших міст та інших країн», – поділилася думками про захід пані Юля.



Окрім того, лучани стверджують – незважаючи на погану погоду та деякі промахи організаторів, самі створили собі настрій, бо зустріли багато знайомих, весело провели час та чудово відпочили від роботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чимало гостей фестивалю, влаштованому з нагоди Дня міста, залишилися невдоволеними програмою та організацією заходу.Нагадаємо, що арт-шоу «Ніч у луцькому замку» відбувалося з 8 на 9 вересня у рамках заходів з відзначення 933-ї річниці міста Луцьк.Своїми думками з приводу дійства, гості фестивалю ділилися зЗокрема лучани стверджували, що очікували більше цікавих дійств, мистецьких зон та ретельнішої організації.Волонтер руху фронтових стоматологів «ТриЗуб дентал»розповідає, що на фестиваль приїхав за рекомендацією друга, який вже кілька років відвідує «Ніч у Луцькому замку» та залишився розчарованим.«Мені мій друг дав рекламу цього заходу, бо бував на фестивалі раніше. Казав, що буде шоу ковалів, будуть гончарі, якісь інші майстри. Мене це дуже зацікавило. А тут нічого цього немає. Я запрошував ще своїх друзів з «ТриЗуб дентал» приїхати на фестиваль. Це добровольці, волонтери, які в АТО вже більше трьох років лікують зуби. Я їх запросив і я радий, що вони все-таки затрималися в Буковелі і не приїхали, бо мені було б соромно», – зізнався пан Віктор.Незадоволеним відсутністю майстрів залишився і гість з міста Ратного:«Я коваль, я сюди приїжджаю ще з 2011 року. Оці ангели, мабуть, найкраще, що тут є. Але де гончарі? Де ковалі? Хоч бери і сам роби шоу».Без великого ентузіазму розповідає про відпочинок на фестивалі молодь. Дівчата кажуть – з 9 вечора і аж до опівночі не мали чим себе зайняти.«Отой класичний концерт, який триває вже стільки часу, варто було б чимось розбавити. Бо там хтось сидить слухає, а далі по території нічого цікавого не відбувається», – поділилася враженнями Оксана.Окрім того дівчина додає – ціна вхідного квитка занадто висока з огляду на наповнення фестивалю.Більшість відвідувачів зізнаються – вподобали фаєр-шоу та 3Д-мапінг. А от присутність ангелів на стінах була зрозумілою також не для всіх.«Ми прийшли відразу, коли почався перфоменс. Я вже кілька років хотіла потрапити на фестиваль, але все не виходило бути в місті на той час. Чесно кажучи, мені не дуже сподобалися ангели, я не зрозуміла до чого вони були на середньовічному фестивалі. Але 3Д-мапінг був дуже крутий. На замку він виглядав грандіозно», – розповіла Софія.Дехто з відвідувачів пішов ще на середині фестивалю. На запитання, чому так рано покидає святкування, чоловік відповів коротко і лаконічно: «Бо то чорті що, а збоку бантик».Проте, чимало лучан залишилися задоволеними від відвідин «Ночі у Луцькому замку». Для декого фестиваль таки став «приємним відкриттям», бо побачити такі інсталяції навіть не сподівалися.«Я думаю, що за такими фестивалями майбутнє і вони повинні бути. Луцьк дуже гарне європейське місто, яке має проводити такі фестивалі, яке повинне себе показувати в Європі і в яке повинні приїжджати люди з інших міст та інших країн», – поділилася думками про захід пані Юля.Окрім того, лучани стверджують – незважаючи на погану погоду та деякі промахи організаторів, самі створили собі настрій, бо зустріли багато знайомих, весело провели час та чудово відпочили від роботи.

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