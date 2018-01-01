Чому насправді «Ніч у Луцькому замку» перенесли на вересень. ВІДЕО





Цьогоріч захід перенесли з липня на вересень: якраз тоді, коли й святкуватили День міста Луцька. Про те, чому так сталося, говорили у ток-шоу "Протилужений Погляд LIVE" 7 вересня, - пише "



"Мені здається, що перенесення фестивалю і Дня міста було пов′язане. Зазвичай "Ніч у Луцькому замку" відбувалася наприкінці червня, це вже була така візитівка міста. Раптом вона не відбувається, переносять її на День Незалежності, потім знову переносять на вересень. Є десь правда в тому, що просто не встигли організувати фестиваль. Багато було цікавих і дискусійних рішень", – зазначила депутатка Луцькради Алла Надточій.



Натомість Андрій Козюра запевнив: ідея з перенесенням фестивалю на День міста – дуже вдала.



"Дуже гарна і правильна ідея, що "Ніч у Луцькому замку відбувається у День міста. Це правильний підхід, щоби максимальна кількість туристів приїхала в наше місто. Це цікаво гостям міста, іноземним делегаціям, містам-партнерам. Вони хочуть побачити щось особливе. І це дуже особливо, якщо "Ніч у Луцькому замку" буде відбуватися саме у День міста", – пояснив депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фестиваль "Ніч у Луцькому замку" цього року відбувся не тоді, коли зазвичай.Цьогоріч захід перенесли з липня на вересень: якраз тоді, коли й святкуватили День міста Луцька. Про те, чому так сталося, говорили у ток-шоу "Протилужений Погляд LIVE" 7 вересня, - пише " Конкурент "."Мені здається, що перенесення фестивалю і Дня міста було пов′язане. Зазвичай "Ніч у Луцькому замку" відбувалася наприкінці червня, це вже була така візитівка міста. Раптом вона не відбувається, переносять її на День Незалежності, потім знову переносять на вересень. Є десь правда в тому, що просто не встигли організувати фестиваль. Багато було цікавих і дискусійних рішень", – зазначила депутатка ЛуцькрадиНатомістьзапевнив: ідея з перенесенням фестивалю на День міста – дуже вдала."Дуже гарна і правильна ідея, що "Ніч у Луцькому замку відбувається у День міста. Це правильний підхід, щоби максимальна кількість туристів приїхала в наше місто. Це цікаво гостям міста, іноземним делегаціям, містам-партнерам. Вони хочуть побачити щось особливе. І це дуже особливо, якщо "Ніч у Луцькому замку" буде відбуватися саме у День міста", – пояснив депутат.

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