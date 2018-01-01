Села Локачинського району на столітніх фото
Сьогодні, 07:41
В наших попередніх публікаціях «Села Локачинського району на
столітніх фото» та «Селище на Волині 100 років тому. ФОТО», «ВолиньРost» вже знайомив своїх читачів із ретросвітлинами населених пунктів району.
Сьогодні маємо нову раритетну знахідку, варту уваги - світлини столітньої давнини, зроблені австрійськими військовими фотографами на території таких сіл як Бубнів, Марковичі та Шельвів.
На більшості світлин зображені солдати австрійської армії, різні оборонні споруди та зброю, які використовувала тоді ворожа армія.
Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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столітніх фото» та «Селище на Волині 100 років тому. ФОТО», «ВолиньРost» вже знайомив своїх читачів із ретросвітлинами населених пунктів району.
Сьогодні маємо нову раритетну знахідку, варту уваги - світлини столітньої давнини, зроблені австрійськими військовими фотографами на території таких сіл як Бубнів, Марковичі та Шельвів.
На більшості світлин зображені солдати австрійської армії, різні оборонні споруди та зброю, які використовувала тоді ворожа армія.
Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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