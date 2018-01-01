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Села Локачинського району на столітніх фото

Села Локачинського району на столітніх фото
В наших попередніх публікаціях «Села Локачинського району на
столітніх фото» та «Селище на Волині 100 років тому. ФОТО», «ВолиньРost» вже знайомив своїх читачів із ретросвітлинами населених пунктів району.

Сьогодні маємо нову раритетну знахідку, варту уваги - світлини столітньої давнини, зроблені австрійськими військовими фотографами на території таких сіл як Бубнів, Марковичі та Шельвів.

На більшості світлин зображені солдати австрійської армії, різні оборонні споруди та зброю, які використовувала тоді ворожа армія.

Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv

Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Бубнів, 1914-1918 рр.
Село Бубнів, 1914-1918 рр.
Село Бубнів, 1914-1918 рр.
Село Бубнів, 1914-1918 рр.
Село Бубнів, 1914-1918 рр.
Село Бубнів, 1914-1918 рр.
Село Марковичі, 1914-1918 рр.
Село Марковичі, 1914-1918 рр.
Село Марковичі, 1914-1918 рр.
Село Марковичі, 1914-1918 рр.
Село Марковичі, 1914-1918 рр.
Село Марковичі, 1914-1918 рр.

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Теги: ретрофото, Локачинський район, Бубнів, Шельвів, Макаричі, історія
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