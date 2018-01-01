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Лучан кличуть у «Premier City» на допрем’єрний показ фільму «Хижак»*

Лучан кличуть у «Premier City» на допрем’єрний показ фільму «Хижак»*
«Хижак» чекає на вас на допрем’єрному показі у кінотеатрі Premier City 11- 12 вересня!

Фільм, який вартий вашої уваги.

Квитки можна купити тут: https://vkino.ua/ua/show/7126-hizhak-predator/lutsk/premiercity

Опис:
Події розгортаються в наші дні. Колишній морський піхотинець Куїнн Маккенна стикається з невідомою інопланетною істотою. Вона вороже налаштована до жителів Землі і слід було б якомога швидше реагувати на її появу. Але Маккенну ніхто не вірить. Тільки його малолітній син, який хворіє на аутизм, помічає істоту і навіть може з нею спілкуватися.

Поринайте у фантастичний світ разом з кінотеатром «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!

Лучан кличуть у «Premier City» на допрем’єрний показ фільму «Хижак»*


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Теги: Порт сіті, кіно, прем'єра, анонс
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