Волинянина, який відправляв людей до Білорусі в рабство, судитимуть





Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області завершили досудове розслідування по справі щодо 26-річного



Нині прокуратура області обвинувальний акт по справі скерувала до суду.



Нагадаємо, на початку 2018 року співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та оперативно-розшуковим відділом Луцького прикордонного загону викрили незаконну діяльність 26-річного волинянина, який у 2016 році завербував і перемістив до Республіки Білорусь чотирьох волинян з метою примусової трудової експлуатації.







Матеріали кримінального провадження направили до суду.

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