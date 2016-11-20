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Волинянина, який відправляв людей до Білорусі в рабство, судитимуть

Волинянина, який відправляв людей до Білорусі в рабство, судитимуть
Судитимуть волинянина, який вивозив людей у Білорусь для трудового рабства.

Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області завершили досудове розслідування по справі щодо 26-річного волинянина, який у 2016 році завербував та перемістив до Республіки Білорусь дев’ятьох громадян із метою трудової експлуатації, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Нині прокуратура області обвинувальний акт по справі скерувала до суду.

Нагадаємо, на початку 2018 року співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та оперативно-розшуковим відділом Луцького прикордонного загону викрили незаконну діяльність 26-річного волинянина, який у 2016 році завербував і перемістив до Республіки Білорусь чотирьох волинян з метою примусової трудової експлуатації.

Зловмисника взяли під варту та оголосили йому підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Загалом поліцейськими доведено причетність волинянина до незаконної трудової експлуатації відносно дев’яти осіб.

Матеріали кримінального провадження направили до суду.

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Теги: рабство, суд, прокуратура, поліція
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