У Луцьку біля церкви знайшли бабусю, яку шукали рідні
Сьогодні, 13:52
У Луцьку розшукали пенсіонерку, яка загубилася.
11 вересня вранці інспектори в Луцьку отримали повідомлення про зниклу безвісти жінку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Заявниця розповіла, що не може додзвонитись до своєї 75-річної сестри, яка проживає на вулиці Баранова.
Патрульні близько години шукали жінку, опитували сусідів, прочісували прилеглу територію.
«Здогадались, що вона могла піти в церкву і під’їхали до храму. Пенсіонерка саме поверталась додому. Ми повідомили про знайдену жінку рідним, які забрали її і благополучно доставили додому», - розповіла інспектора Патрульної поліції Волині Світлана.
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11 вересня вранці інспектори в Луцьку отримали повідомлення про зниклу безвісти жінку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Заявниця розповіла, що не може додзвонитись до своєї 75-річної сестри, яка проживає на вулиці Баранова.
Патрульні близько години шукали жінку, опитували сусідів, прочісували прилеглу територію.
«Здогадались, що вона могла піти в церкву і під’їхали до храму. Пенсіонерка саме поверталась додому. Ми повідомили про знайдену жінку рідним, які забрали її і благополучно доставили додому», - розповіла інспектора Патрульної поліції Волині Світлана.
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