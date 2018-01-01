У Луцьку біля церкви знайшли бабусю, яку шукали рідні

У Луцьку розшукали пенсіонерку, яка загубилася.11 вересня вранці інспектори в Луцьку отримали повідомлення про зниклу безвісти жінку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Заявниця розповіла, що не може додзвонитись до своєї 75-річної сестри, яка проживає на вулиці Баранова.Патрульні близько години шукали жінку, опитували сусідів, прочісували прилеглу територію.«Здогадались, що вона могла піти в церкву і під’їхали до храму. Пенсіонерка саме поверталась додому. Ми повідомили про знайдену жінку рідним, які забрали її і благополучно доставили додому», - розповіла інспектора Патрульної поліції Волині