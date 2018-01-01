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У Луцьку біля церкви знайшли бабусю, яку шукали рідні

У Луцьку біля церкви знайшли бабусю, яку шукали рідні
У Луцьку розшукали пенсіонерку, яка загубилася.

11 вересня вранці інспектори в Луцьку отримали повідомлення про зниклу безвісти жінку, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Заявниця розповіла, що не може додзвонитись до своєї 75-річної сестри, яка проживає на вулиці Баранова.

Патрульні близько години шукали жінку, опитували сусідів, прочісували прилеглу територію.

«Здогадались, що вона могла піти в церкву і під’їхали до храму. Пенсіонерка саме поверталась додому. Ми повідомили про знайдену жінку рідним, які забрали її і благополучно доставили додому», - розповіла інспектора Патрульної поліції Волині Світлана.

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Теги: розшук, поліція, допомога
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