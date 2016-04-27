На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці





Порівняно з 2017 роком, кількість таких сіл, де немає санвузлів всередині приміщення, став меншим на 11 позицій. А у деяких районах навпаки села додалися, - пише



Частина сіл, де нині є проблема, уже закріплені не за районами, а за об'єднаними територіальними громадами.



Наприклад, якщо раніше село Вощатин було у Володимир-Волинському районі, то нині школа – це проблема Зарічанської ОТГ.



Аналогічна ситуація із трьома школами у Сереховичівській ОТГ. Досі школи сіл Синове, Комарове, Ница були закріплені за Старовижівським районом.



Найбільш проблемними районами залишаються Ківерцівський та Маневицький райони. Любешівський район з трійки вийшов, натомість увійшла Любешівська ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у 95 школах станом на вересень 2018 року немає туалетів в приміщеннях.Порівняно з 2017 роком, кількість таких сіл, де немає санвузлів всередині приміщення, став меншим на 11 позицій. А у деяких районах навпаки села додалися, - пише Конкурент Частина сіл, де нині є проблема, уже закріплені не за районами, а за об'єднаними територіальними громадами.Наприклад, якщо раніше село Вощатин було у Володимир-Волинському районі, то нині школа – це проблема Зарічанської ОТГ.Аналогічна ситуація із трьома школами у Сереховичівській ОТГ. Досі школи сіл Синове, Комарове, Ница були закріплені за Старовижівським районом.Найбільш проблемними районами залишаються Ківерцівський та Маневицький райони. Любешівський район з трійки вийшов, натомість увійшла Любешівська ОТГ.

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