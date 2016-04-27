вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці

На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці
На Волині у 95 школах станом на вересень 2018 року немає туалетів в приміщеннях.

Порівняно з 2017 роком, кількість таких сіл, де немає санвузлів всередині приміщення, став меншим на 11 позицій. А у деяких районах навпаки села додалися, - пише Конкурент.

Частина сіл, де нині є проблема, уже закріплені не за районами, а за об'єднаними територіальними громадами.

Наприклад, якщо раніше село Вощатин було у Володимир-Волинському районі, то нині школа – це проблема Зарічанської ОТГ.

Аналогічна ситуація із трьома школами у Сереховичівській ОТГ. Досі школи сіл Синове, Комарове, Ница були закріплені за Старовижівським районом.

Найбільш проблемними районами залишаються Ківерцівський та Маневицький райони. Любешівський район з трійки вийшов, натомість увійшла Любешівська ОТГ.

На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці
На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школи, туалет, зима, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З'явилися перші фото з весілля відомої луцької режисерки
Сьогодні, 19:25
Світанок у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:20
На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці
Сьогодні, 19:05
Знижувала оцінки та кричала на дітей: що відомо про вчительку, яку ножицями штрикнув школяр
Сьогодні, 18:49
Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку
Сьогодні, 18:36
Схожі новини
Повідомили, коли у луцьких школах пролунає перший дзвінок Повідомили, коли у луцьких школах пролунає перший дзвінок
23 серпень, 15:12
Школі під Луцьком куплять 3-D принтери Школі під Луцьком куплять 3-D принтери
04 червень, 11:25
Директорів луцьких шкіл і надалі вибиратимуть без політики Директорів луцьких шкіл і надалі вибиратимуть без політики
27 квітень, 2016, 12:53
На Волині закрили три малі школи На Волині закрили три малі школи
18 квітень, 2016, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З'явилися перші фото з весілля відомої луцької режисерки
Сьогодні, 19:25
 0
Світанок у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:20
 0
На Волині майже в сотні шкіл туалети є лише на вулиці
Сьогодні, 19:05
 0
Знижувала оцінки та кричала на дітей: що відомо про вчительку, яку ножицями штрикнув школяр
Сьогодні, 18:49
 0
Зливи «Луцькводоканалу» смердять через неефективну очистку
Сьогодні, 18:36
 0
Медіа
відео
1/8