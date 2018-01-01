12 вересня на Волині: гортаючи календар

Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.



Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.



Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.



Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.



12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).



12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.



12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні день народження у волинських журналісток(на фото) таТакож особисте свято у громадського діячаІменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію