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12 вересня на Волині: гортаючи календар

12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у волинських журналісток Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.

Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.

Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).

12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.

12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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