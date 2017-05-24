вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді

Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді
ЗМІ опублікували інформацію про зарплати керівників низки підрозділів Луцької міськради.

Про це пише Конкурент.

Працювати в органах місцевого самоврядування справа не легка та відповідальна.

Журналісти вирішили дізнатися, як з міського бюджету оплачується робота керівництва департаментів та управлінь Луцької міської ради. Тому надіслали запит щодо заробітної плати за перше півріччя 2018 року. У ньому просили вказати розмір фактично отриманих коштів.

Додамо, що на розмір заробітної плати впливає стаж, ранг тощо.

Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді
Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді
Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, чиновники, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Твердження Луцької міськради суперечать закону, - Мінприроди
Сьогодні, 04:38
Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді
Сьогодні, 04:15
У луцькій лікарні не вистачає медсестер. ВІДЕО
Сьогодні, 03:10
Луцький суд виправдав чоловіка, якого звинувачували у зухвалій крадіжці
Сьогодні, 01:51
Волинянка пройшла у шоу «Модель ХL»
Сьогодні, 01:00
Схожі новини
Скільки у Луцьку заробляють медики Скільки у Луцьку заробляють медики
07 серпень, 12:01
Через саботаж чиновників волонтери закриють проект «Соціальні контейнери» Через саботаж чиновників волонтери закриють проект «Соціальні контейнери»
02 червень, 10:19
Від «мінімалки» до 20 тисяч: зарплати шефів луцьких комунальників Від «мінімалки» до 20 тисяч: зарплати шефів луцьких комунальників
24 травень, 2017, 15:00
У Луцьку вимагають підняти зарплати педагогам У Луцьку вимагають підняти зарплати педагогам
27 березень, 2017, 11:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Твердження Луцької міськради суперечать закону, - Мінприроди
Сьогодні, 04:38
 0
Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді
Сьогодні, 04:15
 0
У луцькій лікарні не вистачає медсестер. ВІДЕО
Сьогодні, 03:10
 0
Луцький суд виправдав чоловіка, якого звинувачували у зухвалій крадіжці
Сьогодні, 01:51
 0
Волинянка пройшла у шоу «Модель ХL»
Сьогодні, 01:00
 0
Медіа
відео
1/8