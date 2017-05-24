Назвали зарплати начальства у Луцькій міськраді
Сьогодні, 04:15
ЗМІ опублікували інформацію про зарплати керівників низки підрозділів Луцької міськради.
Про це пише Конкурент.
Працювати в органах місцевого самоврядування справа не легка та відповідальна.
Журналісти вирішили дізнатися, як з міського бюджету оплачується робота керівництва департаментів та управлінь Луцької міської ради. Тому надіслали запит щодо заробітної плати за перше півріччя 2018 року. У ньому просили вказати розмір фактично отриманих коштів.
Додамо, що на розмір заробітної плати впливає стаж, ранг тощо.
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Про це пише Конкурент.
Працювати в органах місцевого самоврядування справа не легка та відповідальна.
Журналісти вирішили дізнатися, як з міського бюджету оплачується робота керівництва департаментів та управлінь Луцької міської ради. Тому надіслали запит щодо заробітної плати за перше півріччя 2018 року. У ньому просили вказати розмір фактично отриманих коштів.
Додамо, що на розмір заробітної плати впливає стаж, ранг тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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