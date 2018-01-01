У волинянина, якого донедавна вважали зниклим безвісти, залишилась маленька донька
Сьогодні, 09:28
Розповіли подробиці про волинянина Юрія Лавренчука, останки якого перепоховають у Луцьку.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
«До останнього родина зниклого безвісти бійця Юрія Лавренчука сподівалась, що він живий. Юрій був призваний до складу 51 ОМБР у 2014 році, в час, коли наші хлопці опинилися в самому пеклі війни. Востаннє виходів на зв'язок у серпні 2014 року. Але подальша його доля була невідомою. І з того часу родичі шукали Юрія, хапалися за будь-яку ниточку, в надії знайти чоловіка, сина і тата.
По Луцьку троє бійців вважалися зниклими безвісти, серед яких і Юрій Лавренчук. Та, на жаль, вчора дружина отримала постанову про ідентифікацію загиблої особи, яка підтверджує, що цією особою на 99,9% є Юрій Васильович Лавренчук. В листопаді 2015 року його тіло було захоронене на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області», – пише посадовець.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні виконкому розглянули проект рішення щодо перепоховання останків загиблого бійця, який до служби в АТО проживав у Луцьку.
«Сам він родом із села Старосілля Маневицького району. У Юрія залишилася маленька донечка, яка народилася незадовго до того, як її тата призвали в зону проведення антитерористичної операції. Після оформлення всіх необхідних документів, тіло героя перепоховають на кладовищі в селі Гаразджа.
Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за Україну», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
«До останнього родина зниклого безвісти бійця Юрія Лавренчука сподівалась, що він живий. Юрій був призваний до складу 51 ОМБР у 2014 році, в час, коли наші хлопці опинилися в самому пеклі війни. Востаннє виходів на зв'язок у серпні 2014 року. Але подальша його доля була невідомою. І з того часу родичі шукали Юрія, хапалися за будь-яку ниточку, в надії знайти чоловіка, сина і тата.
По Луцьку троє бійців вважалися зниклими безвісти, серед яких і Юрій Лавренчук. Та, на жаль, вчора дружина отримала постанову про ідентифікацію загиблої особи, яка підтверджує, що цією особою на 99,9% є Юрій Васильович Лавренчук. В листопаді 2015 року його тіло було захоронене на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області», – пише посадовець.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні виконкому розглянули проект рішення щодо перепоховання останків загиблого бійця, який до служби в АТО проживав у Луцьку.
«Сам він родом із села Старосілля Маневицького району. У Юрія залишилася маленька донечка, яка народилася незадовго до того, як її тата призвали в зону проведення антитерористичної операції. Після оформлення всіх необхідних документів, тіло героя перепоховають на кладовищі в селі Гаразджа.
Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за Україну», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»
Сьогодні, 09:54
У волинянина, якого донедавна вважали зниклим безвісти, залишилась маленька донька
Сьогодні, 09:28
Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 13 вересня
Сьогодні, 09:00