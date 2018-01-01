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У волинянина, якого донедавна вважали зниклим безвісти, залишилась маленька донька

У волинянина, якого донедавна вважали зниклим безвісти, залишилась маленька донька
Розповіли подробиці про волинянина Юрія Лавренчука, останки якого перепоховають у Луцьку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.

«До останнього родина зниклого безвісти бійця Юрія Лавренчука сподівалась, що він живий. Юрій був призваний до складу 51 ОМБР у 2014 році, в час, коли наші хлопці опинилися в самому пеклі війни. Востаннє виходів на зв'язок у серпні 2014 року. Але подальша його доля була невідомою. І з того часу родичі шукали Юрія, хапалися за будь-яку ниточку, в надії знайти чоловіка, сина і тата.

По Луцьку троє бійців вважалися зниклими безвісти, серед яких і Юрій Лавренчук. Та, на жаль, вчора дружина отримала постанову про ідентифікацію загиблої особи, яка підтверджує, що цією особою на 99,9% є Юрій Васильович Лавренчук. В листопаді 2015 року його тіло було захоронене на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області», – пише посадовець.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні виконкому розглянули проект рішення щодо перепоховання останків загиблого бійця, який до служби в АТО проживав у Луцьку.

«Сам він родом із села Старосілля Маневицького району. У Юрія залишилася маленька донечка, яка народилася незадовго до того, як її тата призвали в зону проведення антитерористичної операції. Після оформлення всіх необхідних документів, тіло героя перепоховають на кладовищі в селі Гаразджа.

Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за Україну», – йдеться у дописі.

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Теги: поховання, боєць, Волинь, Донбас, Схід
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