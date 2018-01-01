У волинянина, якого донедавна вважали зниклим безвісти, залишилась маленька донька

Розповіли подробиці про волинянина, останки якого перепоховають у Луцьку.Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера Луцька«До останнього родина зниклого безвісти бійця Юрія Лавренчука сподівалась, що він живий. Юрій був призваний до складу 51 ОМБР у 2014 році, в час, коли наші хлопці опинилися в самому пеклі війни. Востаннє виходів на зв'язок у серпні 2014 року. Але подальша його доля була невідомою. І з того часу родичі шукали Юрія, хапалися за будь-яку ниточку, в надії знайти чоловіка, сина і тата.По Луцьку троє бійців вважалися зниклими безвісти, серед яких і Юрій Лавренчук. Та, на жаль, вчора дружина отримала постанову про ідентифікацію загиблої особи, яка підтверджує, що цією особою на 99,9% є Юрій Васильович Лавренчук. В листопаді 2015 року його тіло було захоронене на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області», – пише посадовець.Нагадаємо, на позачерговому засіданні виконкому, який до служби в АТО проживав у Луцьку.«Сам він родом із села Старосілля Маневицького району. У Юрія залишилася маленька донечка, яка народилася незадовго до того, як її тата призвали в зону проведення антитерористичної операції. Після оформлення всіх необхідних документів, тіло героя перепоховають на кладовищі в селі Гаразджа.Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за Україну», – йдеться у дописі.