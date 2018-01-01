У волинян вилучили приховані набої





Про це повідомили у прес-службі



12 вересня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя Рожищенського району оперативники виявили та вилучили 51 набій до нарізної зброї калібру 7,62 мм. Боєприпаси збрігалися в приміщенні літньої кухні.



Цього ж дня, за місцем проживання 31-річного жителя Ратнівського району поліція вилучила 21 набій калібру 16 мм., та порох, а у 55-річного жителя цього ж району 7 набоїв калібру 9 мм та 1 – калібру 5,6 мм.



Вилучені боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За усіма фактами незаконного зберігання боєприпасів тривають досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці вилучили за добу майже сотню набоїв різного калібру.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області 12 вересня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя Рожищенського району оперативники виявили та вилучили 51 набій до нарізної зброї калібру 7,62 мм. Боєприпаси збрігалися в приміщенні літньої кухні.Цього ж дня, за місцем проживання 31-річного жителя Ратнівського району поліція вилучила 21 набій калібру 16 мм., та порох, а у 55-річного жителя цього ж району 7 набоїв калібру 9 мм та 1 – калібру 5,6 мм.Вилучені боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За усіма фактами незаконного зберігання боєприпасів тривають досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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