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У волинян вилучили приховані набої

У волинян вилучили приховані набої
Волинські правоохоронці вилучили за добу майже сотню набоїв різного калібру.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

12 вересня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 43-річного жителя Рожищенського району оперативники виявили та вилучили 51 набій до нарізної зброї калібру 7,62 мм. Боєприпаси збрігалися в приміщенні літньої кухні.

Цього ж дня, за місцем проживання 31-річного жителя Ратнівського району поліція вилучила 21 набій калібру 16 мм., та порох, а у 55-річного жителя цього ж району 7 набоїв калібру 9 мм та 1 – калібру 5,6 мм.

Вилучені боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За усіма фактами незаконного зберігання боєприпасів тривають досудові розслідування розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Теги: набої, Волинь, поліція
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