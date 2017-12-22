В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО
Сьогодні, 12:25
В Одесі по вулиці Добровольського сталася стрілянина. Патрульні поліцейські затримали 14 осіб.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції, передає УНН.
Близько 01:00 13 вересня патрульним надійшов виклик, що по вулиці Добровольського чути постріли. Свідки розповіли, як після ряду пострілів по одному з ігрових закладів невідомі люди поїхали з місця на автомобілі Mercedes Sprinter. Також було встановлено, що на транспортному засобі, який розшукується, на задній лівій дверці - наліпка "Увага діти".
У цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобіля, на якому втекли причетні до стрілянини. Правоохоронці під час відпрацювання території звернули увагу на Mercedes Sprinter з характерним ознаком.
"Автомобіль з порушниками зупинили на вулиці Балківській. У салоні автівки знаходились 14 чоловіків, яких затримали. Також під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили травматичну та холодну зброю - пістолети, кастет, дерев'яні біти та димові шашки", - розповіли в поліції.
На місці події працювали слідчі. Усі обставини справи будуть з'ясовуватися. Порушників доставили до відділку поліції. У цій події ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції, передає УНН.
Близько 01:00 13 вересня патрульним надійшов виклик, що по вулиці Добровольського чути постріли. Свідки розповіли, як після ряду пострілів по одному з ігрових закладів невідомі люди поїхали з місця на автомобілі Mercedes Sprinter. Також було встановлено, що на транспортному засобі, який розшукується, на задній лівій дверці - наліпка "Увага діти".
У цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобіля, на якому втекли причетні до стрілянини. Правоохоронці під час відпрацювання території звернули увагу на Mercedes Sprinter з характерним ознаком.
"Автомобіль з порушниками зупинили на вулиці Балківській. У салоні автівки знаходились 14 чоловіків, яких затримали. Також під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили травматичну та холодну зброю - пістолети, кастет, дерев'яні біти та димові шашки", - розповіли в поліції.
На місці події працювали слідчі. Усі обставини справи будуть з'ясовуватися. Порушників доставили до відділку поліції. У цій події ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відреставрують пам'ятки національного значення. ФОТО
Сьогодні, 12:53
В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Ульотний четвер у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:02