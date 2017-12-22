В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції, передає У



Близько 01:00 13 вересня патрульним надійшов виклик, що по вулиці Добровольського чути постріли. Свідки розповіли, як після ряду пострілів по одному з ігрових закладів невідомі люди поїхали з місця на автомобілі Mercedes Sprinter. Також було встановлено, що на транспортному засобі, який розшукується, на задній лівій дверці - наліпка "Увага діти".



У цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобіля, на якому втекли причетні до стрілянини. Правоохоронці під час відпрацювання території звернули увагу на Mercedes Sprinter з характерним ознаком.



"Автомобіль з порушниками зупинили на вулиці Балківській. У салоні автівки знаходились 14 чоловіків, яких затримали. Також під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили травматичну та холодну зброю - пістолети, кастет, дерев'яні біти та димові шашки", - розповіли в поліції.



На місці події працювали слідчі. Усі обставини справи будуть з'ясовуватися. Порушників доставили до відділку поліції. У цій події ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі по вулиці Добровольського сталася стрілянина. Патрульні поліцейські затримали 14 осіб.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції, передає У НН.Близько 01:00 13 вересня патрульним надійшов виклик, що по вулиці Добровольського чути постріли. Свідки розповіли, як після ряду пострілів по одному з ігрових закладів невідомі люди поїхали з місця на автомобілі Mercedes Sprinter. Також було встановлено, що на транспортному засобі, який розшукується, на задній лівій дверці - наліпка "Увага діти".У цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобіля, на якому втекли причетні до стрілянини. Правоохоронці під час відпрацювання території звернули увагу на Mercedes Sprinter з характерним ознаком."Автомобіль з порушниками зупинили на вулиці Балківській. У салоні автівки знаходились 14 чоловіків, яких затримали. Також під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили травматичну та холодну зброю - пістолети, кастет, дерев'яні біти та димові шашки", - розповіли в поліції.На місці події працювали слідчі. Усі обставини справи будуть з'ясовуватися. Порушників доставили до відділку поліції. У цій події ніхто не постраждав.

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